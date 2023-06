Un cimetière du moyen-âge mis au jour sur les chantiers de la future ligne de bus

Le projet "inspire" prévoit la construction de 27 kilomètres d'aménagement pour deux lignes de bus à haute qualité de service, des travaux importants précédés de fouilles archéologiques préventives, prescrites par les services de l'état, en amont des travaux pour le SMTC. Les fouilles font partie du calendrier des travaux, pour sauver le patrimoine archéologique avant sa destruction.

Depuis le 2 mai, les archéologues de l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) font des fouilles sur un chantier de la place Hyppolite Renoux là où se dressait l'Église Saint-Génès construite au 7 ème siècle et détruite en 1794. Une bonne trentaine de sépultures ont été mises au jour par les archéologues. Le chantier s'étale sur une bande de terre de 50 mètres de long et de 3 de large.

Chantier de fouilles préventives place Renoux © Radio France - Alexandre Mottot

Dans les tombes se trouvent des restes humains et quelques épingles de linceul. Les riverains n'hésitent pas à interroger les chercheurs notamment sur la présence de dépouilles presque millénaires. Les squelettes humains sont parfois rendus visibles par les fouilles et fascinent les riverains. L'archéo-anthropologue Lisa Donatti est spécialiste des rites funéraires. "Un vrai soin est apporté aux sépultures puisqu'elles ont toutes été soit creusées dans la roche, soient maçonnées avec de la réutilisation de blocs de taille très importante. Parfois, ce sont vraiment des structures pérennes. Tout a quasiment tenu le coup jusqu'à aujourd'hui. L'objectif, c'est d'en apprendre un maximum avant que les sous-sols ne soient impactés par les projets d'aménagement. Si on n'était pas intervenu, pour le coup, ça aurait été détruit. Nous, on essaie de faire parler les morts entre guillemets et de restituer une part de leur identité." La chercheuse le concède, cette étude "nous apprend plus de choses sur les vivants que sur les morts".

Que vont devenir ces anciens Clermontois ? Ces restes vont être soigneusement lavés et après étude, ils seront déposés dans des grands dépôts conservés et archivés pour la postérité. C'est leur deuxième éternité qui commence.

Trois sites de fouilles préventives

En fonction de l'intérêt archéologique de certains secteurs, les fouilles peuvent prendre plus de temps. Hélène Dartevelle, directrice du service régional de l'archéologie à la DRAC Auvergne, sait déjà dans quels secteurs les chercheurs feront des découvertes. "On a fait plein de sondages de reconnaissance sur l'ensemble du tracé, c'est-à-dire sur les 27 kilomètres que représente le SMTC. On sait déjà ce qu'on va trouver, en l'occurrence une trentaine de sarcophages qui sont sortis articulés autour du plan d'une ancienne église Saint-Genès. Et là, on a déjà redessiné des zones sur lesquelles il y aurait des fouilles archéologiques comme celle-ci". La place Hyppolite Renoux n'est donc pas le seul endroit d'où les chercheurs savent qu'il va livrer ses secrets.

Chantier de fouilles archéologiques Place Renoux © Radio France - alexandre mottot

Hélène Dartevelle détaille les autres sites. "La seconde qui est prescrite, c'est le long de l'avenue Vercingétorix. On va avoir une tranchée large avec des fouilles tout le long et également le fossé de l'enceinte médiévale qui borde l'îlot du nord vers le sud. Le troisième point important, ce sera à Royat Chamalières où on va fouiller une prescription de fouilles sur un ensemble thermal gallo-romain, juste à côté du viaduc. On est déjà très avancé en fait dans nos démarches. Maintenant, il n'y a plus de surprises avec le SMTC, même si on en trouve quand même" D'ailleurs pour mener à bien cette mission de recherche préventive, 40 CDD ont été engagés.

Toutes les conclusions des chercheurs seront compilées dans un rapport final, consultable par tous.

