Une cinquantaine d'antipass rassemblés à la caserne de la Terrasse à Saint-Etienne en soutien aux pompiers

A deux jour du couperet du 15 septembre pour les soignants, une cinquantaine d'anti-pass sont venus se rassembler devant la caserne de la Terrasse à Saint-Etienne. Ils dénoncent la loi du 5 août, qui impose aux professionnels de santé, dont les pompiers, d'avoir entamé leur schéma vaccinal à cette date, sans quoi ils ne pourront plus travailler et ne seront plus payés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Vince, le seul pompier volontaire que France Bleu a croisé dans ce rassemblement, s'inquiète : "comment la population va vivre ce manque de sapeurs-pompiers" si tous ceux qui ne sont pas vaccinés, comme lui, sont refoulés à l'entrée des casernes? Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire assurait pourtant le 25 août que plus de 90% des effectifs ligériens étaient vaccinés. Lui en tout cas l'assure : "Je prendrai mon poste mercredi, comme tous les jours, et on verra bien si la sanction tombera. Tant qu'on n'a pas de suspensions avérées, confirmées, la caserne est grande ouverte. Affaire à suivre."