Une cinquantaine d'élus manifestent près de Melle contre deux nouveaux projets éoliens dans les Deux-Sèvres

"L'Energie oui ! Les paysages aussi !" Dans les Deux-Sèvres, une cinquantaine d'élus de plusieurs communes ont manifesté ce samedi 17 décembre après l'autorisation de la préfecture du projet de parc éolien du Fourris et celui de la Cerisaie. Au total, 16 nouvelles éoliennes devraient voir le jour malgré les avis défavorables des communes concernées (Melle, Brioux-sur-Boutonne, Lusseray, Périgné, Saint-Romans-lès-Melle et Celles-sur-Belle) mais aussi de la Communauté de communes, de l'Enquête Publique réalisée et de la Commission départementale Nature Paysage et Sites (CNDPS).

Les élus déplorent une décision venue d'en haut, imposée par l'état, sans prise en compte de la voix des principaux concernés : "C'est un ras-le-bol lié au déni de la démocratie. Pas seulement dû à l'éolien", explique Jérôme Peltier, maire de Saint-Romans-lès-Melle. "On sent bien qu'il y a une injonction de l'état, avec un semblant de respect des réglementations ", ajoute le maire de Chizé, Daniel Barré.

"Il y en a partout"

Plus de 180 éoliennes sont déjà actives dans les Deux-Sèvres, réparties dans une dizaine de parcs en exploitation... D'autres sont encore en construction ou à l'étude... Maire de Melle, Sylvain Griffault estime que leur territoire a déjà largement contribué au développement de l'éolien : "la principale problématique aujourd'hui, c'est la saturation paysagère. Le Mellois est un territoire pionnier dans le domaine de l'éolien. On produit beaucoup d'énergie. Autoriser des nouveaux parcs, c'est considérer que les élus n'ont rien fait, alors même que le territoire a déjà pris sa part."

Saturation du paysage, industrialisation du territoire, potentielle baisse de l'activité touristique : autant de craintes pour les élus..."Quand on regarde notre paysage, c'est vrai qu'il y en a partout. On arrive à une saturation. Et puis il n'y a aucune retombée financière pour les habitants. Les factures d'électricité n'ont pas changé", s'indigne Lise Pouvreau, maire de Périgné, une commune concernée par l'un des deux nouveaux projets éoliens.

Près de 40 % de l’électricité consommée dans les Deux-Sèvres viendrait des seules éoliennes locales, sans compter les autres sources d’énergies renouvelables. Sur le site du ministère de la Transition énergétique, le département des Deux-Sèvres était le 14e département en France en puissance éolienne totale raccordée au 30 septembre 2021.