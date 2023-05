Une cinquantaine d'élus sarthois réunis au Mans pour "tirer la sonnette d'alarme" face aux violences

"Je suis ici par solidarité, mais aussi pour tirer la sonnette d'alarme". Gérard Lambert, maire de Téloché (Sarthe) depuis 2014, donne le ton du rassemblement. Ce mercredi midi, une cinquantaine d'élus sarthois se sont réunis devant la préfecture de la Sarthe, au Mans. Un rassemblement en soutien au maire de Saint-Brevin (Loire-Atlantique), Yannick Morez, qui a démissionné après l'incendie criminel de son domicile, en raison d'un projet de transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) critiqué par l'extrême-droite.

Très vite, les problématiques personnelles, locales, du quotidien d'un élu rural sont abordées. "La fonction de maire devient de plus en plus difficile. La population est très exigeante, intolérante. Les gens viennent en mairie pour se purger, nos hôtesses d'accueil en prennent plein la figure, c'est intolérable", décrit Gérard Lambert. L'élu se souvient même avoir retrouvé un poulet mort devant la porte de la mairie il y a trois ans, au lendemain d'une conférence de prévention contre les cambriolages, organisée avec la gendarmerie. "Celui ou celle qui a fait ça, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. C'était pour la sécurité de tous, cette conférence", explique-t-il. L'édile confie parfois hésiter à rester en fonction.

Une voiture taguée et un sentiment d'abandon

La maire de Roézé-sur-Sarthe, elle, a été personnellement visée en janvier 2021. Après une réunion au sujet du couvre-feu pour lutter contre la propagation du Covid-19, elle a retrouvé sa voiture personnelle taguée d'injures. "J'ai eu très peur. Ma famille aussi. J'ai été trois semaines en arrêt, vraiment touchée psychologiquement. Mais je n'ai pas eu le soutien psychologique dont j'avais besoin. Et pour le moment, je n'ai pas de nouvelle de la plainte que j'ai déposée", raconte Catherine Taureau. Elle constate au quotidien une hausse de la violence envers les élus. Des tensions. Et dit ne pas être assez protégée, écoutée.

"On se demande vraiment jusqu'où ça va aller. C'est quoi la prochaine étape ?", alertent de nombreux maires présents ce mercredi. Eric Bourge, maire de La Guierche depuis 2014, constate lui aussi une augmentation de la violence, depuis 2020. Il a lui-même été victime de deux agressions verbales, et d'une agression physique en 2022. Pour mettre fin à cela, il avance quelques solutions : "je pense déjà qu'il faut qu'on fasse attention à nous, qu'on ne se rende pas n'importe où sans être accompagné. On doit aussi continuer de dialoguer au maximum avec la population. La violence envers les élus ne doit pas rester impunie, et surtout, on a besoin de soutien, d'écoute", détaille-t-il.

Eric Bourge, maire de La Guierche et Gérard Lambert, maire de Téloché. © Radio France - Léa Dubost

Une délégation d'élus a été reçue par le préfet de la Sarthe ce mercredi midi. "Pour réclamer un renforcement des liens avec la gendarmerie, mais aussi la création d'un observatoire local des violences envers les élus, plutôt que national", explique Emmanuel Franco, président des maires de la Sarthe. Il salue la venue de nombreux édiles devant la préfecture, un "beau signe de solidarité envoyé au maire de Saint-Brevin".