Une cinquantaine d'enfants présents à l'atelier de lecture animé par des drag-queens à Toulouse

Dans la salle de spectacle de la MJC Roguet à Toulouse, les fauteuils ont été poussés pour l'occasion et des tapis de gym installés à même le sol. Là assis par terre, une cinquantaine d'enfants âgés de quelques mois seulement à 13 ou 14 ans. Tous sont venus assister ce samedi après-midi à un atelier de lecture animé par deux drag-queens.

Parler de la différence

La première n'est autre que la "Reine du royaume des bananes" comme aime à se présenter Shanna Banana quand elle arrive sur scène. Une longue robe jaune décorée de banane, elle présente son acolyte, qui n'est autre que sa fille, la princesse Brandy Snap.

Les deux artistes, qui ont choisi quatre livres dont la thématique centrale est la différence, enchaîne les blagues aussi vite qu'elles tournent les pages. Dans le public les petits mais aussi les grands rigolent.

Brandy Snap et Shanna Banana ont choisi quatre livres pour parler de la différence ce samedi à l'atelier de lecture de la MJC Roguet © Radio France - Alexandra Lagarde

Parmi les parents ils sont nombreux à être venus pour apporter leur soutien à la MJC et aux drag-queens. C'est le cas par exemple de Nadia, elle habite le quartier et est venue avec sa fille pour la première fois ce samedi dans la MJC : "c'est la polémique qui m'a convaincu de venir. Quand j'ai vu dans les médias la haine que véhiculaient le groupuscule Furie française contre Shanna et Brandy je me suis dit il faut réagir, je ne peux pas rien faire. Et puis je ne veux pas qu'on me dise ce que je dois montrer ou non à mes enfants."

Gros dispositif de sécurité

Tout commence mi-janvier lorsque le groupuscule identitaire Furie française dénonce l'atelier de lecture de drag-queens organisé à la médiathèque José Cabanis, prévu le 18 février. Très vite sur les réseaux sociaux, Shanna Banana et Brandy Snap font l'objet de commentaires injurieux et haineux. Une pétition est lancée par ailleurs par ce groupe d'extrême-droite. La mairie de Toulouse décide finalement de déprogrammer les deux artistes pour calmer la polémique.

LA MJC de son côté décidé de maintenir son atelier. Mais elle met en place un gros dispositif de sécurité. Bertrand Boillot, le directeur de la MJC : "on a huit agents de sécurité aujourd'hui, six à l'extérieur et deux à l'intérieur. On a filtré toutes les entrées. On s'est préparé à cet événement en étudiant tous les cas de figure possibles. On dirait un dispositif de sécurité pour un meeting politique, c'est paradoxal avec le type d'événement familial que nous proposons mais on se doit de résister."