Une cinquantaine d'immeubles du centre-ville d'Avignon classés à risque de péril

Il suffit de lever les yeux quand on marche dans l'intramuros d'Avignon pour le constater : de nombreux immeubles sont fissurés, des corniches s'effritent, des escaliers s'affaissent. En tout, une cinquantaine d'immeubles du centre-ville d'Avignon font l'objet d'une mise en demeure par la mairie pour un risque de péril, après des signalements d'habitants, d'associations ou d'agences immobilières par exemple. Parmi ces immeubles, quatre sont frappés d'un arrêté de péril imminent, et sont interdits à l'habitation.

C'est le cas par exemple d'un immeuble de la rue de la Petite Fusterie, où l'arrêté qui signale un risque d'effondrement est encore scotché sur la porte. Il remonte à juillet dernier quand un locataire, venu pour le Festival d'Avignon, est passé à travers l'escalier, indique le propriétaire présent sur place pour des travaux. Il raconte avoir hérité de cet immeuble, sans savoir que la cave sous l'escalier prenait l'humidité, jusqu'à faire pourrir la partie en bois de plusieurs marches. Il a finalement engagé 10.000 euros de travaux, qui touchent à leur terme, pour réparer les marches et renforcer l'escalier.

Des fissures sur les façades, les escaliers, les terrasses...

Mais à Avignon, tous les propriétaires ne veulent pas, ou ne peuvent pas, engager un chantier aussi coûteux. "Certains propriétaires rechignent à faire les travaux, bien qu'ils sachent qu'ils devront tôt ou tard les faire, parce qu'ils sont bloqués par le coût", explique l'adjoint à la maire d'Avignon délégué à l'intramuros et au logement. Jean-Marc Bluy.

Mais au-delà des immeubles classé à risque de péril imminent, des dizaines d'immeubles avignonnais font l'objet d'une mise en demeure pour des problèmes divers qui fragilisent l'édifice. "Ce sont des problèmes de fissures, de façades, de fissures sur les escaliers, de linteaux, de corniches à l'extérieur, des terrasses en mauvais état, détaille Jean-Marc Bluy. Nous avons lancé des mises en demeure sur des travaux à réaliser pour éviter que ça ne se dégrade encore plus dans le temps et que ça devienne véritablement des dangers ambulants. Surtout que plus le temps passe, moins les travaux sont réalisés, plus la situation se détériore, plus ça coûte cher."

Vers un permis de louer à Avignon

Et pour inciter les propriétaires à faire les travaux, la mairie réfléchit à instaurer un permis de louer, comme il en existe déjà à Orange, l'Isle-sur-la-Sorgue , Cavaillon ou Carpentras. "D'abord de manière incitative, précise Jean-Marc Bluy. Puis avec le temps, il faudra construire ce dispositif, le faire vivre puis passer à l'étape d'après, qui est le coercitif".

En tout cas, la situation ne surprend pas Philippe Huet, ingénieur structure à Avignon. "À Avignon, le sol est mauvais et, en centre-ville, tout a été construit, démoli, reconstruit, redémoli... C'est-à-dire que c'est le type même d'une ville qui a été construite sur la ville. Donc on se retrouve avec tout un tas de très vieux gravats en sous-sol, et ça pose des questions de stabilité".

Un immeuble abimé de l'intramuros d'Avignon. © Radio France - Adèle Bossard

Des fissures sur une façade avignonnaise. © Radio France - Adèle Bossard