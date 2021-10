Une cinquantaine de bikers opposés au contrôle technique des motos à Limoges

Vous les avez peut-être entendu. Une cinquantaine de motards ont roulé dans les rues du centre-ville de Limoges pour s'opposer à la mise en place du contrôle technique des motos. L'occasion de porter leurs revendications à la Préfecture.

Il s'agissait d'une mobilisation qui s'inscrit dans un appel national lancé par la Fédération des Bikers de France.

Les manifestants sont venus des quatre coins de l'ancienne région Limousin : Creuse, Corrèze et Haute-Vienne. "On fait l'entretien régulièrement déjà, on emmène notre moto tous les 1000 kilomètres chez le concessionnaire pour faire une révision, le contrôle technique ne sert à rien pour nous. On préférerait que l'Etat travaille à l'état des routes plutôt", explique le représentant des bikers de France en Haute-Vienne, Daniel Dominguez. "C'est une pompe à fric, c'est tout", rajoute David.

D'autres motards sont aussi venus protester contre les 30 km/h en place dans le centre-ville de Limoges, depuis ce début de mois d'octobre. Les bikers comptent continuer leur mobilisation dans les semaines à venir si ils ne parviennent pas à être entendus.