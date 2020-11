Une cinquantaine de contraventions pour défaut du port du masque à Alès depuis le reconfinement

Les contrôles du port du masque se multiplient pour le deuxième confinement à Alès. A la manœuvre la police municipale et sa cinquantaine de contraventions dréssées. La contrainte sanitaire est globalement respectée, certains des plus jeunes restent à convaincre. 135€ aident à la compréhension.

Depuis le deuxième confinement à Alès, la police municipale a dressé une cinquantaine de contraventions pour défaut de port du masque chirurgical. C'est peu, eu égard à la population qui semble plutôt bien obeserver cette consigne sanitaire. Il est vrai que dans un département particulièrement touché - 21 morts au centre hospitalier ces dernières semaines contre 11 au printemps dernier - par la Covid la prudence s'impose d'elle même.

Encore du travail de persuasion à faire auprès des plus jeunes

Depuis le printemps dernier - hors déconfinement raté estival - la PM d'Alès a dressé près de 600 contraventions, (masque et autorisation de sortie confondus). Pour la seconde vague, "_on est un peu moins pédagogique et plus répressi_f" nous explique-t-on, "les jeunes rechignent un peu, 135€ d'amende cela fait toujours réfléchir y compris les parents".

Un tour en ville à Alès à la recherche de l'infraction sanitaire.

Rester statique quand on fume une cigarette et baisse son masque

Quelques fumeurs, masque en bas du nez, se font rappeler à l'ordre. "_On ne peut fumer dans la rue en marchan_t" explique l'équipe de la PM. "vous devez rester statiques puis une fois finie votre cigarette remettre le masque et repartir". Acquiescement sans frais du passant. Les policiers municipaux dans une ville a peu près déserte "on est loin du premier confinement quand même" s'approchent des établissement scolaires.

Eric Bertaudeaud, adjoint à la PM d'Alès.

Pas de "prune" cette fois et des excuses parfois anti-gouvernementale

Si la répression est à l'ordre du jour, Christelle, policière municipale aguerrie, tente toujours de convaincre avant de sortir son carnet à souches, mais parfois, les excuses avancées "nous font halluciner, la petite musique du complot est bien dans l'air du temps". Devant une "_mauvaise foi manifest_e", elle n'hésite pas "et sans aucun regret".

Les bras parfois m'en tombent.

Pas de contravention ce jour là, demain est un autre jour.