"Une cinquantaine de degrés dans la cuisine" : les restaurateurs étouffent face à la canicule à Grenoble

C'est l'un des métiers les plus exposés à la chaleur. Avec en moyenne 45 degrés derrière les fourneaux, les cuisiniers tentent de s'adapter comme ils peuvent, en ce moment, avec la canicule.

ⓘ Publicité

À Grenoble, certains restaurateurs ont même décidé de fermer exceptionnellement leur cuisine. C'est le cas du restaurant Le Gratin Dauphinois, près de la gare. "L'été dernier on avait déjà eu chaud mais pas autant", confie Joséphine Albrieux, la cheffe de cuisine. "Forcément on a un peu un peu l'énergie à zéro, on est très fatigués. On a décidé de fermer exceptionnellement, en milieu de semaine pour reprendre des forces. C'est la première fois que ça nous arrive."

"Je bois environ 3 litres d'eau par service"

Il faut dire que le thermomètre explose, dans cette petite cuisine. Gouttes de sueurs sur le front, la cheffe dresse les assiettes, juste à côté d'un four, branché à 250 degrés. Heureusement, elle s'en sert un peu moins en ce moment. "Les salades, et tout ce qui est plat froid, fonctionnent bien. Moi ça me soulage parce que le four marche avec un plus petit rythme, on éteint les feux... on essaie de gratter comme ça", ajoute la restauratrice.

Mais gratter des degrés, ce n'est parfois pas possible. "Dès qu'on fait de la pâtisserie, il va falloir utiliser le four", explique Ronan Navarro, second de cuisine au restaurant l'Inattendu. "Alors pour compenser, on boit beaucoup. Je bois environ 3 litres d'eau par service, puisqu'on transpire beaucoup. Il faut s'hydrater !"

Dans certaines cuisines, comme celle de pizzeria La Chandelle, c'est un véritable sauna. "On a une cinquantaine de degrés", raconte Anthony Geraci, pizzaïolo et gérant de la pizzeria. "Au bout d'un moment, on prend l'habitude. J'ai rajouté des ventilateurs." Le restaurateur s'adapte aussi : "On ferme un peu plus tôt, on a un peu moins de monde à cause de la chaleur. D'habitude on ferme à 23h30, hier on a fermé à 22h, par exemple."