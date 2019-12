Une cinquantaine de familles célèbrent le réveillon de Noël à Paris grâce au Secours populaire

Paris, France

Comme les années précédentes, c'est au Hang'art, un restaurant du 19ème arrondissement de Paris, que le Secours populaire a convié une centaine de personnes venus en famille ou seule, pour participer au réveillon de Noël.

Repas de Noël

Mais finalement, elles sont moins nombreuses que prévues. "Avec les problèmes de transports, certaines ont annulé", explique Bernie Bousrez, bénévole à l'association. Il a organisé en grande partie la soirée. Elle démarre avec un repas de Noël : soupe de potimarron, poulet, gratin de chou-fleur, saumon, risotto et une bûche en guise de dessert. "Tout est fait maison et tout est offert", précise Sami Sid Ali, gérant du restaurant, partenaire de l'association depuis sept ans. Une équipe de serveuses et serveurs est mobilisée pour la soirée, tout comme une quinzaine de bénévoles du Secours populaire.

Animations et distribution de cadeaux

Pendant la soirée, les petits peuvent s'amuser et s'occuper avec toutes les animations proposées : "J'ai joué à des jeux vidéos, j'ai fait des bracelets, du maquillage", nous raconte Islem, 9 ans, alors que Rayan a passé sa soirée à apprendre des tours de magie. _"Il y a une ambiance de ouf !"_pourla jeune Lamia. Puis vient l'heure des cadeaux avec la distribution du père Noël. Si certains enfants attendent le lendemain pour les déballer, Sandra, 15 ans, elle les a déjà ouverts et elle repart avec plusieurs jeux de société.

Réveillon de Noël du Secours populaire - reportage à Paris Copier

Les parents aussi sont ravis. Nathalie a du mal à contrôler l'excitation de ses jumeaux qui courent dans tous les sens. Mais pour la maman, "c'est un vrai plaisir. Si les enfants sont contents, alors nous sommes contents".

Une nouvelle soirée pour le nouvel an

Selon Bernie Bousrez, bénévole au Secours populaire, c'est bien le but de la soirée : "On leur offre un moment de convivialité et de fête... pour qu'ils oublient leurs soucis du quotidien". L'association remet ça dès la semaine prochaine avec le réveillon du nouvel an, le 31 décembre. Cette fois-ci les familles sont conviées à l'Hôtel de ville de Paris.