Une cinquantaine de fidèles célèbrent l'arrivée des reliques de Bernadette Soubirous à Tours

" On est allé souvent à elle. Et là, c'est elle qui vient nous rendre visite". Très touchées, Francine et Catherine ne pouvaient pas rater l'arrivée ce vendredi des reliques de Bernadette Soubirous à la basilique St-Martin. Et elles reviendront chaque jour jusqu'à son départ mardi midi.

"Quel honneur !"

Cette initiative du Sanctuaire de Lourdes de faire voyager les reliques de Sainte-Bernadette dans les différents diocèses de France et d'Europe est unanimement saluée par les fidèles. Mais pour cela, il a fallu aller les chercher. 600 km de route en camping-car, c'était la mission de Sylvaine et Dominique. Habituellement, ces bénévoles de l'Hospitalité de Touraine emmènent les malades à Lourdes. Mais ramener à Tours les reliques de Sainte-Bernadette, ça, ils ne l'auraient jamais imaginé. " Quel honneur !", se réjouit Sylvaine. " C'est le symbole de Lourdes, Bernadette, c'est elle qui nous porte avec la Vierge Marie".

Un bénévole de l'Hospitalité de Touraine place le reliquaire de Sainte-Bernadette sur son piédestal devant lequel les fidèles pourront se recueillir © Radio France - François Desplans

A l'intérieur du reliquaire, des fragments de côte de Bernadette Soubirous. Bien plus que de simples ossements pour Isabelle, "car ils ont reçu un don de Dieu. Et donc on peut se dire qu'ils peuvent irradier le message de Dieu."

Près d'un siècle après ses apparitions de la Vierge Marie, Bernadette Soubirous est canonisée en 1933. Sainte-Bernadette symbole surtout de l'humilité pour Sandrine. "Bernadette, c'est cette petite jeune fille toute effacée, toute pauvre et qui finalement vit dans la gloire de Dieu".

Les reliques de Sainte-Bernadette partiront de Tours mardi midi. Direction Le Mans, puis Angers, Chartres et la région parisienne.