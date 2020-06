Une cinquantaine de manifestants rassemblés à Foix pour l'ours tué par balles

La manifestation pro-ours s'est finalement bien tenu ce samedi matin à Foix en Ariège. Chantal Mauchet, la préfète de l'Ariège l'avait pourtant dans un premier temps interdite par crainte d'une montée des tensions avec le camp anti-ours. L'arrêté a finalement été cassé vendredi soir par le tribunal administratif de Toulouse, une décision qui est tout de même arrivé un peu tard selon les organisateurs et qui a empêché beaucoup de militants de pouvoir venir ce samedi matin à Foix.

"Justice pour l'ours"

Aux cris de "Justice pour l'ours" ou encore "Les nounours c'est nous, les méchants c'est eux", les manifestants présents pointaient clairement du doigt les éleveurs, les chasseurs et élus du département de l'Ariège qui se prononcent clairement contre la présence de l'ours dans les montagnes. La tension est encore montée d'un cran depuis le 9 juin et la découverte du cadavre d'un jeune ours de quatre ans. La nécropsie l'avait bien confirmé, il est mort abattu par une arme à feu.

C'est l'omerta ici

Certains défenseurs des droits des animaux se montrent pourtant pessimistes, "les braconniers qui ont fait ça ne seront jamais inquiétés". C'est la certitude de Julien, membre du groupe Forest Shepherd Occitanie. "Même s'il s'agit d'un véritable crime, il y a une véritable omerta autour du sujet en Ariège". Sentiment partagé par Sabrina qui habite en Ariège depuis dix ans maintenant. "Les anti-ours nous polluent, ils nous pompent l'air. J'étais serveuse dans une boulangerie, et parce qu'un jour j'avais mis un autocollant pro-ours sur ma blouse, un client m'a littéralement agressé. Ce n'est pas normal."

"On peut vivre ensemble", comme un appel au dialogue avec les opposants à l'ours. © Radio France - Marius Delaunay

Une demande de dialogue

Certaines associations en sont aussi convaincues, même si les pro et anti-ours se déchirent depuis des années, un dialogue est possible. Il est même surtout nécessaire selon Alain Marek de l'ASPAS, l'Association de Protection des Animaux Sauvages. "Il y a des éleveurs, des chasseurs qui sont prêts à discuter, et de toute manière on sera obligés à un moment ou un autre. Ils ne peuvent pas continuer à se maquiller comme les corses, tirer en l'air avec leurs fusils... Ça ne résoudra rien".

"Que la montagne reste muette"

La présidente du Conseil Départementale de l'Ariège avait demandé à ce que "la montagne reste muette" ces derniers jours. L'association Sea Shepherd a en effet promis une récompense de 30 000 euros à quiconque aiderait à retrouver celui qui a abattu l'ours. La méthode a pu choquer certains, mais elle est pourtant bien légale.