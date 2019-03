Une cinquantaine de migrants doivent quitter ce mercredi la maison diocésaine de Merville, dans les Flandres

Merville, France

On les met dehors dix jours avant la fin de la trêve hivernale. Une cinquantaine de migrants, dont 19 enfants, doivent quitter ce mercredi matin la maison diocésaine de Merville, au sud-est d'Hazebrouck, dans les Flandres. Cette structure d'accueil - qui héberge d'habitude des groupes par exemple pour des retraites spirituelles, des séminaires d'entreprises ou des formations - a ouvert ses portes à ces réfugiés au mois d'octobre à la demande de la préfecture du Nord. Normalement, les familles - originaires du Koweït, du Mali, de Russie, d'Irak, d'Afghanistan, ou encore du Congo - devaient rester jusqu'au 31 mars, date de la fin de la trêve hivernale. Mais le diocèse leur demande finalement de partir plus tôt que prévu car, comme l'indique la maison diocésaine sur son site internet, des étudiants d'une école de commerce parisienne arrivent cette semaine pour un séjour de révision.

Des solutions de relogement ont été trouvées pour cinq familles, car elles ont demandé l'asile. Mais les onze autres - soit 24 personnes, dont 14 enfants - autres ont l'obligation de quitter le territoire français et n'ont donc nul part ou aller pour l'instant.

Une centaine de lits libres

Une situation incompréhensible pour Claire Allard du collectif Merville Migrants et solidarité, qui soutient ces familles. "Il y a suffisamment de place dans la maison diocésaine pour accueillir tout le monde, assure-t-elle. Le bâtiment compte 230 lits, les migrants n'occupent qu'un étage et une centaine de lits sont libres."

Le collectif demande ainsi à l'Eglise de faire un effort et de faire cohabiter au moins quelques jours le groupe d'étudiants et les réfugiés, le temps que ces derniers trouvent une solution.

Mais selon le diocèse de Lille, que France Bleu Nord a contacté, ce n'est pas envisageable en l'état. "Je ne connais pas l'effectif précis du groupe qui doit arriver, assure le vicaire général Bruno Cazin. Mais la directrice de la maison diocésaine estime qu'elle a besoin de l'intégralité du bâtiment, c'est pourquoi nous avons mis fin à cet hébergement."

Le diocèse souligne que ce séjour était prévu de longue date et qu'il est prêt à remettre le lieux à disposition à l'avenir. Pour l'heure, "à d'autres de prendre le relais" reprend le prêtre.

Se reconstruire ailleurs

La situation est un peu moins sombre pour les migrants qui ont demandé l'asile, soit cinq familles sur les quinze présentes. Pour elles, l'Etat a trouvé une solution de relogement...mais dans d'autres villes du département.

"Je n'appelle pas vraiment ça des solutions, affirme Claire Allard. Ces migrants ont déjà vécu un terrible périple et on leur demande de repartir ailleurs."

La famille Kanash par exemple, un couple et cinq enfants venus du Koweït, sera dirigée vers une maison collective à Trith-Saint-Léger dans le Valenciennois. Et ce alors même que les enfants sont scolarisés depuis le mois de janvier, que la famille commençait à trouver ses marques à Merville et que pour arriver jusqu'ici ils ont traversé l'Europe à pied, en bus et en bateau.

"Nous somme tous très fatigués, confie Yasmina, la maman. C'est très difficile de bouger tout le temps, surtout pour les enfants qui vont enfin à l'école, qui se sont fait des amis ici. Quand je leur ai dit qu'on partait, ils ont beaucoup pleuré.

La famille va quand même continuer ses démarches pour obtenir l'asile. "Avant d'arriver en France, nous avons vécu en Jordanie et en Suède, mais c'est ici qu'on veut rester, raconte le père Ahmed. En France, nous avons rencontrés des prêts à nous aider et les enfants ont un avenir. Nous espérons vivre en France."