Une cinquantaine de parents d'élèves et de personnels des écoles primaires mobilisés à Montpellier

Il y avait des colliers de fleurs et des pancartes en forme de palmiers à la manifestation des parents d'élèves et personnels d'écoles primaires ce mercredi 26 janvier à Montpellier. Une référence au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer qui était en vacances à Ibiza quand il a annoncé le protocole sanitaire dans les écoles, à la veille de la rentrée scolaire. Les manifestants dénoncent le manque de personnel enseignant et encadrant dans les écoles maternelles et primaires de la ville. Les manifestants sont partis de la mairie de Montpellier et sont allés jusqu'au rectorat où ils ont été accueillis.

"Ma fille a désappris à tenir correctement un crayon." - Philippe Pachéco, papa d'une élève de CP à l'école Ronsard à Montpellier

Phillipe Pachéco, parent de deux enfants scolarisés dans l'école Ronsard à Montpellier dénonce des classes surchargées. "Ils sont 27 en classe avec très peu de présence personnelle de l'enseignant avec nos enfants. Il donne un exemple : "Ma fille qui est en CP a désappris à tenir correctement un crayon. En CP, ce n'est visiblement plus le moment de lui apprendre. Sauf qu'en grande section, elle a été confinée. Au retour de son confinement, sa maîtresse est partie en arrêt maladie. Elle n'a pas été remplacée tout de suite. Puis elle a été remplacée par une étudiante qui n'avait jamais pris de classe en main. Donc qui n'a pas appris à ma fille à faire preuve d'écriture. L'école ne répond pas à leurs besoins."

"L'école ouverte d'accord mais l'école ouverte à moitié vide, on ne comprend pas." - Monique Lé, co-présidente de l'association "Une école Un avenir"

La crise sanitaire a accentué ce manque de moyens pour Monique Lé, co-présidente de l'association "Une école Un avenir" organisatrice de la mobilisation. Surtout avec les nombreux changements de protocoles sanitaires. "Il manque beaucoup d'enseignants. Quand il y en a un, on se retrouve avec des classes à 8-10 enfants au lieu de 28-30." Ce qui pose des soucis aux professeurs qui donnent des cours de façon inégale entre les présents et les absents. "L'école ouverte d'accord, mais l'école ouverte à moitié vide, on ne comprend pas." Les premiers touchés, ce sont les enfants, "depuis la rentrée il a eu une semaine d'école. Il a six ans et il ne voit plus l'intérêt d'y aller. C'est malheureux."

Un manque de personnel encadrant

Au-delà des enseignants, le manque d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) et d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) se fait sentir. "Au lieu d'être sur une classe, on en a trois. Ce qu'on vit au quotidien, c'est de la folie. On est moins présents auprès des enfants. On va de classe en classe" raconte l'ATSEM à l'école maternelle Agrippa d'Aubigné à Montpellier, Myriam Fabrega.