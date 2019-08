Une cinquantaine de personnes a manifesté contre le "Grand Nancy Thermal"

L'association Le Bien Commun et des sympathisants manifestaient à Nancy ce samedi 31 août devant la piscine Louison-Bobet. Ils espèrent faire annuler le contrat de concession de la ville à l'entreprise privée gestionnaire du projet "Grand Nancy Thermal".

Nancy, France

La seule piscine découverte de Nancy ferme ses portes ce dimanche 1er septembre, en théorie pour quatre ans de travaux. La piscine devrait devenir le "Grand Nancy Thermal", un complexe privé avec des thermes, des espaces "bien-être" ou encore un hôtel, ce qui soulève les hostilités.

Une cinquantaine de personnes se sont mobilisées le samedi 31 août, comme à plusieurs reprises cet été, pour dénoncer le projet. Ils regrettent la transformation du bassin extérieur en un bassin plus petit et craignent surtout que le centre thermal ne s'adresse qu'à une classe aisée.

Une procédure judiciaire est en cours

L'association Le Bien Commun a entamé un recours judiciaire devant le tribunal administratif de Nancy en février.

Noël Le Monnier, un des membres de l'association, espère ainsi réussir à casser le contrat de concession à une entreprise privée, le groupe Compagnie européenne des Bains / Valvital : "Si le contrat est cassé, le projet s'arrêtera. Si jamais ils veulent commencer les travaux avant la fin [de la procédure], et on a l'impression qu'ils veulent aller à marche forcée pour créer une situation irréversible, on verra bien alors ce qu'il faudra faire". Un permis de démolir a été affiché devant la piscine.

Une pétition en ligne a rassemblé à ce jour 1860 signatures contre ce projet.