VIDEO : Une cinquantaine de personnes ont assisté au dynamitage de la colline de Corbeyre

C'était le spectacle à ne pas louper ce mardi 16 mai 2017. Le pan de la colline de Corbeyre qui menaçait de s'effondrer sur l'A47 a été dynamité un peu après 13h30. Une cinquantaine de spectateurs étaient au rendez-vous.

Finalement le spectacle le plus impressionnant c'est le nombre d'habitants de Lorette et des environs qui sont venus assister au dynamitage de la colline de Corbeyre ce mardi 16 mai 2017. Une cinquantaine de personnes ont fait le déplacement et se sont installées autour de la rue Adèle Bourdon à Lorette.

L'explosion a eu lieu un peu après 13h30

Des habitants de Lorette, L'Horme ou Rive-de-Gier on pu la filmer. André était assis près de la route pour ne rien louper : "C'est toujours impressionnant de voir ce que la main de l'homme peut faire. On était loin mais on a bien entendu la détonation."

Appareils photo et jumelles, certains spectateurs avaient tout prévu © Radio France - Marion Aquilina

D'autres ont trouvé que finalement ce n'était pas si spectaculaire, Roger a bien pu regarder avec ses jumelles : "Je m'attendais à pire mais c'était sans plus. Enfin j'ai bien vu les rochers en l'air mais c'était raisonnable." Roger espère surtout que les difficultés de circulation seront bientôt finies : "C'est vraiment la délivrance parce que c'est un gros problème l'autoroute fermée, tout va rentrer dans l'ordre maintenant."

A47 : une réouverture prévue dans les prochains jours

La préfecture préfère prévenir la population qu'il faudra quand même attendre quelques jours avant un retour à la normale. Mamadou Diarra est le directeur du cabinet du préfet de la Loire : "Le minage a fait chuter les blocs rocheux qui auraient pu tomber à n'importe quel moment. L'explosion a été complètement maîtrisée mais il faut être prudent, des opérations sont en cours pour vérifier qu'il n'y aura pas de risque de nouvelles chutes sur l'A47." Après le nettoyage de la chaussée et des environs, l'autoroute devrait rouvrir complètement dans les prochains jours selon la préfecture de la Loire.

L'explosion de la colline de Corbeyre a été très rapide, le spectacle a duré quelques secondes © Radio France - Marion Aquilina

Le maire de La Grand-Croix, Luc François, a également assisté au dynamitage : "C'est un gros soulagement pour les commerçants, les industriels qui avaient des difficultés de livraison et pour les habitants pour aller au travail et déposer les enfants à l'école."