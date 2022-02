Une cinquantaine de personnes réunies contre la destruction du pont de Casaluna

Il ne reste plus que quelques arches de l'ancien pont mais ces vieilles pierres comptent pour les habitants de la vallée. "Vivi" fait partie de ceux qui se sont déplacés pour protester contre la destruction du pont de Casaluna ce samedi. Il a 80 ans et se souvient de la première fois qu'il a posé le pied dessus : "J'ai eu l'impression de voler. C'était la première fois que je voyais un pont. Si je suis là, c'est par respect pour ce moment."

"Ça fait mal au cœur"

Casquette sur la tête, il fume en discutant avec les autres. "Quand j'ai grandi, j'ai pêché sous ce pont, je me suis baigné, j'ai pris des cuites, je me suis promené..."Comme lui, beaucoup sont attachés à l'ancien édifice. "Ça fait mal au coeur de voir disparaître ces vestiges, regrette une habitante de la vallée. Il faut pouvoir les garder le plus longtemps possible pour qu'on puisse montrer des traces à nos enfants. C'est une âme corse à laquelle on est attachés dont nous sommes fiers".

Un atout touristique

Une fierté que certains, comme Jean Baptiste Tafanelli aimeraient partager : "On va à Calvi, Ile-Rousse, Porto-Vecchio, Bonifacio, Ajaccio... Mais on ne vient jamais chez nous. C'est pour cela que je mets l'accent sur le développement touristique de l'intérieur grâce à notre histoire", explique le directeur de l'office de tourisme Pasquale Paoli.

José Tafanelli, directeur de l'Office de tourisme Pasquale Paoli voudrait faire de ce pont un atout touristique Copier

Une réunion avec la CDC

De son côté, la Collectivité de Corse explique dans un communiqué que "il n’a pas été possible d’identifier une solution permettant de conserver les ruines du Pont de Casaluna, ni même de le reconstruire pour des raisons uniquement patrimoniales, du fait de l’insuffisance hydraulique de ses arches multiples".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quelques lignes plus loin, on peut lire que "Pour autant, la Collectivité de Corse et le Conseil exécutif comprennent et partagent l’émotion des élus et des habitants de la région. Nous proposons donc une nouvelle réunion sur site en présence des élus du territoire, de la Collectivité de Corse et de l’Etat et de leurs services respectifs, et ce dans les plus brefs délais".