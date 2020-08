Une cinquantaine de personnes réunies devant l'ambassade du Liban à Paris pour dénoncer le pouvoir libanais, accusé de corruption et d'incurie. La manifestation s'est déroulée dans le plus grand calme.

Le cèdre du Liban et le drapeau tricolore mêlés le temps d'un après-midi. Une cinquantaine de membres de la diaspora libanaise était réunie ce vendredi après-midi place Victor Hugo, dans le 16e arrondissement, non loin de l'ambassade du Liban à Paris. Les manifestants se sont retrouvés sur les coups de 14h. L'émotion était toujours forte chez les manifestants : les larmes et la colère se sont mêlées le temps de la manifestation. Les manifestants ont demandé la démission du pouvoir politique libanais, accusé de mépriser son peuple.

Les personnes interrogées ont vu d'un très bon œil la visite du Président français Emmanuel Macron au Liban. "On n'avait besoin d'un tel moment, explique par exemple Liliane, car on n'a plus confiance en notre propre gouvernement. Ce soutien de la part de la France fait du bien".

Des tensions entre les communautés

Après avoir chanté l'hymne libanais et la Marseillaise, la manifestation n'a pas échappé aux querelles entre communautés religieuses, tensions qui minent depuis des décennies le pays et qui sont toujours présentes dans la diaspora. Quelques personnes ont élevé la voix. Ce qui a eu le don d'agacer Sarine.

Tout le monde se bouffe, tout le temps. C'est le moment de s'unir, on s'en fiche de savoir qui est chrétien, qui est musulman ou autre. On est tous libanais !

La tristesse et la colère n'a pas pu parvenir aux oreilles de l'ambassadeur du Liban, les forces de l'ordre françaises ayant interdit l'accès à la rue aux manifestants. Manifestants qui se sont séparés dans le calme en milieu d'après-midi.