Une cinquantaine de personnes réunies pour Lucciano, le petit Montpelliérain atteint d'une maladie rare

Une cinquantaine de personnes se sont mobilisées, ce mercredi 10 novembre 2021, en soutien à Lucciano, ce petit garçon de Montpellier, atteint d'une maladie digestive rare. C'est sa maman qui avait appelé à se mobiliser, ce midi, devant l'hôpital Arnaud de Villeneuve. Ce sont surtout la famille et les amis de Lucciano qui ont fait le déplacement. Certaines personnes sont venues de Perpignan, après avoir pris connaissance de l'histoire du petit sur les réseaux sociaux.

Le CHU de Montpellier vient d'acter le transfert de Lucciano à l'hôpital Necker de Paris. Après l'avoir suivi depuis sa naissance, il y a 7 ans, les équipes soignantes estiment qu'elles ont fait tout leur possible. La maman de Lucciano refuse : l'établissement parisien n'est, selon elle, pas plus compétent que celui de Montpellier. Il a déjà opéré une fois son fils, et ce dernier est toujours très malade.