Une cinquantaine de salariés polonais renforcent l'usine PSA de Metz, "pas de polémique" selon FO

La polémique est née sur le site PSA d'Hordain, dans le Nord. Le groupe Peugeot-Citroën redémarre, l'activité reprend et pour absorber cette augmentation, la direction fait venir des ouvriers polonais dans ses usines françaises. Plus de 500 ouvriers polonais devaient arriver dans le nord de la France depuis l'usine Opel de Gliwice, qui fait partie du groupe PSA.

Devant le tollé général, le ministre de l'économie a mis la pression sur le PDG de Peugeot-Citroën. Et Carlos Tavares a finalement accepté d'embaucher en partie des intérimaires locaux à la place. Sauf qu'à PSA Metz, le ouvriers sont déjà là. Une cinquantaine d'ouvriers polonais, sur les 1300 salariés que compte le site, sont arrivés lundi dernier de l'usine Gliwice.

La CGT s'insurge : "on a 108 intérimaires sur le carreau"

Ce qui n'a pas manqué de faire réagir localement. "Nous disposons d'ouvriers intérimaires", s'offusque le président de la région Grand Est Jean Rottner sur Twitter. La CGT également : "On a 108 intérimaires qui sont sur le carreau, à l'usine de Metz-Borny. On n'a rien contre les Polonais, mais nos intérimaires, ils ont toujours été là quand on en avait besoin, il faut penser à eux. Une intérimaire me montrait hier sa fiche de paie : 684€", soit le montant du chômage partiel de l'entreprise d'intérim qui les emploie en attendant la reprise.

Mais les autres syndicats de PSA Metz, comme Force Ouvrière, la deuxième organisation sur le site de Metz derrière SIA, sont beaucoup plus mesurés. FO souligne que ces Polonais sont salariés en CDI de PSA. Et que si l'usine de Metz redémarre très fort, et qu'elle a besoin de renfort, l'usine de Gliwice, en Pologne, est encore totalement à l'arrêt, ses ouvriers sont au chômage partiel eux aussi. Et ils craignent pour leur emploi.

FO calme le jeu : "C'est une mobilité interne entre salariés PSA"

"On ne fait pas venir des ouvriers externes à PSA, c'est de la mobilité interne, et c'est ponctuel. Notre usine redémarre très fort, on a donc fait appel aux autres sites pour des renforts", explique Maria Casoli, secrétaire FO à PSA-Metz. "Quelques personnes sont venues de Mulhouse, de Douvrin, mais il y a très peu de volontaires disponibles. Moi ce qui m'importe c'est qu'il n'y ait pas de licenciement. On est quand même dans une crise mondiale qui va coûter des milliards à l'industrie automobile, et regardez Renault qui licencie".

Elle ajoute que les salariés venus de Gliwice sont affectés à la chaîne de montage des boites de vitesse, mais que des intérimaires qualifiés pour certaines machines spécifiques sont déjà de retour sur le site de Metz-Borny. Les salariés polonais doivent en théorie rester trois mois à Metz, dans le cadre du contrat de prêt de main d'oeuvre signé avec l'usine de Gliwice. Mais avec la polémique, la direction de l'usine attend les ordres du siège pour savoir s'ils peuvent rester, ou s'ils vont devoir plier bagage.