Un squat de Golfe-Juan est évacué ce mercredi matin par les forces de l’ordre, qui font sortir d’un hangar désaffecté une cinquantaine de sans-abri, dont une quinzaine d’enfants. Plusieurs membres de la France Insoumise et d'ATTAC sont sur place pour s'opposer à ces expulsions.

Golfe-Juan, Vallauris, France

"Sous prétexte d'un péril imminent sur le hangar où ils se sont réfugiés, on va expulser ces gens à la rue sans aucune proposition de relogement et alors que dans les jours qui arrivent, on annonce une baisse brutale des températures." Sur place, à Golfe-Juan ce mercredi matin, avenue de Courcettes, Philippe Carenzo, président d'ATTAC 06, assiste à l'expulsion d'une cinquantaine de sans-abris, des Roms pour la plupart, dont une quinzaine d'enfants.

Une douzaine de membres de la France Insoumise et de l'association ATTAC s'étaient donné rendez-vous à 7h, juste avant l'arrivée des forces de l'ordre, pour montrer leur opposition à ces expulsions. _"_Il y a une quinzaine d'enfants, ils sont tous scolarisés à Golfe-Juan, c'est inacceptable. Emmanuel Macron ne voulait plus voir de personnes à la rue d'ici fin 2017, non seulement il y en a encore, mais il en met d'autres à la rue."