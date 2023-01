Une cliente d'une assurance mobile affirme être victime d'une arnaque à Tours

En mars 2018, Claire, une habitante de Tours, achète un téléphone portable. Elle souscrit à une assurance mobile auprès d'Indexia Group (ex-SFAM). "Une assurance à 16 euros par mois. Tout se passait bien jusqu'à août 2022 où on s'est rendu compte que les prélèvements n'étaient plus d'un par mois mais des rythmes plus intenses. On est remonté et on a vu qu'on avait été prélevé une cinquantaine de fois", explique Claire. Comme elle, des centaines de clients de cette assurance mobile en France dénoncent ce procédé.

ⓘ Publicité

"On continuera le combat"

Des options ont été ajoutées sans le consentement de ces clients. "En fait, ils envoient des mails qui tombent dans les SPAMS, et si on ne répond pas qu'on ne souhaite pas ces options, c'est comme si on était d'accord, alors que non", commente la Tourangelle. "Moi, on m'a pris plus de 2.000 euros en plus des prélèvements de 16 euros prévus par mois", s'agace-t-elle.

Elle a porté plainte. Et pris un avocat. "On se sent un peu bête et on a même un peu honte de ne pas avoir vu cela plus tôt. On doit des fois même se justifier auprès de nos amis qui ne comprennent pas pourquoi on ne regarde pas nos comptes plus souvent. Depuis, on a tout fait pour, évidemment, couper ces prélèvements".

L'entreprise a même fait l'objet d'un reportage ce jeudi sur France 2 dans le magazine Envoyé Spécial. "Ce qui m'est arrivé, est arrivé à des centaines de personnes en France. Il y a plusieurs groupes sur les réseaux sociaux où les témoignages sont nombreux ", ajoute Claire.

L'entreprise a déjà été condamné en 2019 à payer une amende de 10 millions d'euros pour pratique commerciale trompeuse. "On a un sentiment d'injustice car trois ans après elle continue ses activités", conclut la Tourangelle. Elle assure qu'elle "continuera le combat". Dans l'attente d'un éventuel procès.