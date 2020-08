EN IMAGES - Une clinique entièrement dédiée aux chats vient d'ouvrir à Saint-Nazaire

C'est une première sur la presqu'île de Guérande : une clinique vétérinaire uniquement dédiée aux chats ! "Féli-santé" a ouvert mi-juillet à Saint-Nazaire, près de l'hôpital. Et tout y est pensé pour correspondre aux besoins félins. Dans la salle d'attente, déjà, un perchoir est prévu à côté de chaque chaise puis les salles de consultations ont été voulues "à taille de chat, plus petites", avec des balances pédiatriques pour un suivi précis du poids et des grattoirs ou des jeux accrochés aux murs.

La salle de consultation où les lettres sont aussi des grattoirs. © Radio France - Adèle Bossard

Le bloc opératoire, le matériel dentaire ou d'échographie sont aussi adaptés aux félins et les cages suivent les recommandations de la Société internationale de médecine féline, qui a créé un label pour les cliniques vétérinaires "cat friendly" ou "adapté aux chats". "Là on a un petit chat, Baguéra, qui a été opéré ce matin et qui apprécie de pouvoir se mettre sur la tablette de la cage avec la perfusion qui coule tranquillement en attendant de rentrer chez lui ce soir", détaille, Florence Leymarios.

Baguéra dans une cage spécialement aménagée pour son confort. © Radio France - Adèle Bossard

"Le chat mérite mieux que ce qu'on lui offre depuis des années"

La vétérinaire a d'abord exercé pendant une dizaine d'années comme vétérinaire généraliste avant de créer cette clinique totalement consacrée au bien-être d'animaux qu'elle adore. "Le chat mérite mieux que ce qu'on lui offre depuis des années, estime Florence Leymarios. Il a longtemps été le parent pauvre de la médecine véto. On soignait le chien parce qu'il avait une utilité mais on laissait le chat chasser les souris et on ne prenait pas forcément soin de lui, notamment pour les vaccinations. Mais aujourd'hui, il est rentré dans nos foyers, il y a 14 millions de chats en France. Et quand on pose la question aux propriétaires de pourquoi leur chat n'est pas médicalisé, il y a un frein financier mais aussi un frein lié à la difficulté d'emmener le chat chez le véto et au niveau de stress que ça représente, aussi bien pour le propriétaire que pour le chat. Donc l'idée de leur offre un cadre réservé, c'est d'avoir des animaux qui sont plus sereins".

Dans sa clinique, tout a donc été pensé pour réduire le stress de l'animal : "Le chat ne se retrouvera pas stressé par un chien à proximité ou dans une cage en inox avec un chien qui aboie à côté... Tout ça ne peut pas arriver ici", explique Florence Leymarios, qui prévoit aussi 30 minutes pour chaque consultation, pour pouvoir prendre le temps avec chaque animal.

La vétérinaire prévoit 30 minutes par consultation, pour ne pas brusquer les animaux. © Radio France - Adèle Bossard

Et en plus, il y a une petite pièce dite "salle de visite", à l'écart avec des mouchoirs à disposition. "Une sorte de havre de paix où les clients peuvent se poser avec leur chat, prendre le temps de réfléchir aux décisions qui doivent être prises et faire le deuil éventuel d'un animal qu'ils viendraient de perdre", précise la vétérinaire, qui tenait à cette espace. La qualité de service a néanmoins son prix : la clinique se classe dans la fourchette haute des tarifs de consultation vétérinaire.