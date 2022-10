Une clinique vétérinaire fait revivre la gare de Châbons en Isère

Ce sont deux lieux qu'on n'a pas l'idée d'associer spontanément : une gare et une clinique vétérinaire. C'est pourtant ce qu'il se passe à Châbons en Isère puisque Benjamin Dubails a installé son cabinet dans l'ancienne gare de la commune. Son projet a été retenu dans le cadre de l'opération "Place de la Gare" porté par SNCF Gares et Connexion.

Des travaux financés en partie par la SNCF

L'objectif de la SNCF est de donner une seconde vie aux gares désaffectées. A Châbons, les trains s'arrêtent toujours mais les guichets sont fermés depuis plusieurs. Alors quand ce vétérinaire a parlé de cette idée - soufflée par un agriculteur du secteur - à la mairie, elle a rapidement séduit. Le projet d'installer ici une clinique pour animaux a séduit la SNCF, qui recherche des "services utiles à tous."

"Je n'ai pas encore de personnes qui sont venus en train me déposer les animaux mais peut-être que ça arrivera un jour" s'amuse le vétérinaire. Ce local insolite présentait un gros avantage car être retenu par l'opération "Place de la Gare" signifie que la SNCF assure la rénovation du bâtiment. Avec la Région, elle a investi 300.000 euros dans ce projet. Benjamin Dubails a quant à lui financé les travaux de l'intérieur et a pu aménager les lieux comme il le souhaitait.

Les salles de consultation donnent sur les rails. © Radio France - Noémie Philippot

"J'avais d'autres choses à remettre en route, un société à acheter, du nouveau matériel" détaille-t-il, "c'est sûr que ce grand coup de pouce qu'a été la remise en état de l'extérieur de la gare a été un gros plus." Des salles de consultations, on voit les rails de la gare. On entre dans ce cabinet comme on entrait dans la gare mais les guichets ont été changés car ils avaient plus de 30 ans.

Un service important pour le secteur

Un lieu avec une histoire, c'est quelque chose en plus pour le vétérinaire. "J'ai beaucoup de personnes qui me parlent du temps de la gare, de quand ils passaient, qui viennent en consultation et qui me disent : ici, il y avait-ci, ici il y avait-ça. Tout le monde dans le village est attaché à cette gare."

Deux vétérinaires à plein temps et un troisième à mi-temps travaillent dans cette clinique insolite. Ils s'occupent des chats et des chiens, mais aussi des animaux des élevages du secteur. Un service précieux car l'Isère manque de vétérinaires ruraux.