Une coiffeuse mayennaise sacrée meilleure apprentie de France

Chloé Lambert, 17 ans, a remporté la médaille d'or ce dimanche à Paris.

Elle ne pouvait mieux commencer sa vie professionnelle. Chloé Lambert, originaire de Sainte-Suzanne est devenue ce dimanche meilleure apprentie de France en coiffure masculine. Et dans un sacré cadre : le carrousel du Louvre !

Apprentie au CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat à Laval, Chloé Lambert a obtenu son CAP et va préparer cette année une mention complémentaire, histoire d'acquérir plus de technique avant le brevet professionnel. On peut la voir à l'oeuvre actuellement dans le salon de coiffure familial "Chic et chouette" à Sainte-Gemmes-le-Robert.