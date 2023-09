Une collecte de dons pour le Maroc est organisée à Sète et Grabels

Des récoltes de dons sont organisées à Montpellier et Sète pour aider le Maroc après le séisme.

Après Montpellier, Sète et Grabels mettent en place des actions de solidarité pour le Maroc . Une aide de première urgence après le violent séisme qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Le maire de Sète était d'ailleurs sur place en vacances dans sa résidence secondaire près de Marrakech au moment du tremblement de terre. Il y est toujours et constate les besoins.

À Sète, une récolte de dons est organisée à partir de ce mardi matin et jusqu'à jeudi soir à la Caserne Vauban, sur le site de l’ancienne Poste, boulevard de Verdun. Des couvertures, duvets, oreillers gonflables, kits d'hygiène ou lampes torches à piles peuvent être apportées. Tout doit être acheminé ce vendredi. Un ancien bus du réseau de transport sétois doit partir en direction du Maroc. La ville de Sète travaille avec l'association sétoise Ouverture et solidarité. Elle attend encore les autorisations.

Couverture, duvet, lampe-torche

La mairie de Sète va d'ores et déjà envoyer du matériel disponible au sein de sa cellule de crise. Il s’agit de 110 lits de camp, 100 oreillers gonflables, 100 draps housses, 110 taies, 110 duvets, 110 couvertures, des lits parapluies, des kits d’hygiène, alimentaires et de premiers secours, des lampes de poche. Elle précise que " des professionnels de santé se mobilisent afin de fournir du matériel médical et paramédical."

Du matériel pour gérer l'urgence mais Sète compte apporter une aide à long terme au Maroc. Jocelyne Gizardin, adjointe au maire de Sète en charge des actions sociales, explique : " On a un tissu associatif local actif. On peut très bien imaginer travailler sur une forme de parrainage sur un village sinistré ou sur une école par exemple."

Matériel de premier secours

À Grabels, une urne est mise à disposition dans la Maison Commune. Des dons par chèque peuvent y être déposés à l'ordre des associations humanitaires telles que la Croix-Rouge, le Secours Populaire, la Fondation de France, l'UNICEF. Les dons peuvent être déposés aux horaires d'ouverture de la mairie.

Une collecte de dons de matériels est aussi organisée par l'association Parents citoyens. Ce sera samedi 16 septembre de 14h à 18h dans la salle de motricité de l’école Pierre Soulages. Il est possible d'y amener du matériel de premier secours comme des tentes, des couvertures, des pelles, des rallonges, des lampes torches , des chaussures ou encore des couches. Ainsi que du matériel médical comme du Doliprane, des fauteuils roulants, des pansements, de la bétadine ou des ciseaux.

Le port de Sète prêt à envoyer des dons ou des secouristes sur place

Le port de Sète est une porte d'entrée et de sortie maritime vers le Maroc. Deux compagnies font les trajets : Grandi Navi Veloci (GNV) et Balearia. Olivier Carmes, le directeur du port de Sète attend les directives des autorités ou des associations. Il se dit disponible pour faciliter les opérations s'il faut envoyer des secours ou des dons. "Les navires sont bien remplis du Maroc vers Sète. Par contre les cales sont disponibles sur le retour. On a un navire tous les deux jours. Ces deux lignes régulières peuvent être un soutien logistique important pour accompagner le Maroc dans cette terrible crise."

Le port de Sète est aussi en train de s'organiser pour trouver de la place dans un entrepôt afin d'y stocker des dons.