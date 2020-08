Une collecte de fournitures scolaires organisée par les Restos du Coeur du Doubs à Chalzeule

À quelques jours de la rentrée, l'association des Restos du Coeur du Doubs se mobilise pour collecter des fournitures scolaires en faveur des familles les plus démunies. Cette année, avec la crise liée au coronavirus, les besoins sont plus importants.

Cahiers, gommes, stylos et crayons de couleurs... Une collecte de fournitures scolaires à été organisée par les Restos du Coeur du Doubs à quelques jours de la rentrée scolaire. Grâce aux dons récoltés au magasin Carrefour de Chalzeule, les Restos du Coeur du Doubs vont pouvoir aider les familles les plus précaires.

"Les finances sont plus serrées pour les familles en difficulté, c'est important de les aider", raconte Daniel Vernerey, responsable de la collecte pour les Restos du Coeur du Doubs.

Cette année, il faut dépenser en moyenne 177 euros pour équiper un enfant en classe de CP, contre 159 euros l’an passé. Pour un élève en classe de 6ème, il faut compter près de 407 euros, contre 361 euros l’année dernière.

"Tout coûte très cher, constate Elisabeth Pavot, bénévole pour la collecte. Les gens disent que c'est plus cher que d'habitude, d'autant que cette année il y a le budget des masques à ajouter", explique t-elle.

Grâce aux dons, plusieurs caisses de fournitures scolaires seront distribués aux familles les plus modestes du Doubs. © Radio France - Alia Doukali

La rentrée scolaire, c'est un gros budget dans les familles - Daniel Vernerey

Alors l'association des Restos du Coeur du Doubs se mobilise pour aider les familles qui en ont le plus besoin. "On donne en fonction des gens. On privilégie les familles qui n'ont pas d'allocation", explique le responsable de la collecte.

Avec la crise sanitaire le budget moyen des familles pour la rentrée a augmenté de 6,20 %, selon l’enquête annuelle de la Confédération syndicale des familles. Un niveau jamais atteint depuis 10 ans.

