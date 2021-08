Une collecte de fournitures scolaires pour aider les familles précaires dans les Alpes-Maritimes

Vos enfants ont quitté les bancs de l'école depuis un moment et vos placards sont remplis de cahiers en tout genre et de stylos ? L'agglomération Pays de Lérins vous propose une solution pour vous en débarrasser. Elle organise à partir de ce lundi 16 août et jusqu'au 29 août, une collecte de fournitures scolaires. Le matériel scolaire sera ensuite envoyé à Emmaüs Côte d'Azur à Saint-André-de-la-Roche.

Cannes : Hôtel de Ville annexe, 31 boulevard de la Ferrage (du lundi au vendredi 8h-17h), mairie annexe Bocca, 23 avenue Francis Tonner (lundi au vendredi 8h30-17h30, samedi 8h30-12h), médiathèque Romain Gary, place du Commandant Maria (mardi au samedi 10h à 18h), direction relation usagers et qualité collecte, 29 boulevard de la Ferrage, Bâtiment Cannes 2000, 3e étage (lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30)

Mandelieu la Napoule : Hôtel de Ville, avenue de la République (Lundi, mercredi, vendredi 8h30 à 17h, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h30). Médiathèque Centre Culturel, 809 boulevard des Ecureuils (mardi et jeudi 14h à 18h, mercredi à vendredi 9h à 12h et 14h à 17h, samedi 9h à 16h).

Mougins : Pôle Famille, 29 avenue de Tournamy (lundi au vendredi 8h à 12h et 13h à 16h30)

Théoule-sur-Mer : Accueil de la mairie, 1 place Général Bertrand (lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17 heures, et le vendredi du 8h30 à 12h et de 13h à 16h30).