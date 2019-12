Une collecte de jouets à l'occasion du match de Ligue 1 Dijon-Metz

Dijon, France

Les Lingon's Boys organisent leur collecte annuelle de jouets en partenariat avec l'association Croq'Diabète. Ces jouets doivent impérativement être neufs et sous emballage car ils seront ensuite distribués en milieu hospitalier aux enfants malades du diabète au CHU de Dijon.

La collecte aura lieu ce samedi samedi 21 décembre à l'occasion du match opposant le Dijon Football Côte-d'Or au FC Metz au stade Gaston-Gérard. Le stand sera installé devant l'entrée de la tribune Nord, rue du stade.

Une cagnotte est également ouverte pour financer les activités en partenariat avec l'association Croq'Diabète et leur offrir notamment des places pour des matchs du DFCO, organiser des rencontres de soccer, etc. Lors de la dernière opération de ce genre, trois cents euros et une cinquantaine de jouets avaient pu être ainsi collectés. L'objectif est de faire mieux cette année. Les Lingon's Boys et les enfants diabétiques comptent sur vous !