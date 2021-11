Une collecte de jouets au profit des enfants malades par les étudiants en médecine de Reims

Une dizaine de bénévoles de l'association étudiante "Noël des enfants" se sont mobilisés pour récolter des dons de jouets ce samedi au magasin Picwictoys de Thillois. Ils seront distribués aux enfants malades de l'hôpital américain pendant les fêtes.

Les étudiants sont allés au devant des clients pour les sensibiliser à l'opération © Radio France - Natacha Kadur

Postés aux quatre coins du magasin et déguisés en lutins, la dizaine d'étudiants organise des jeux pour distraire les enfants et aller au contact de leurs parents. Le but est de les inciter à acheter un jouet en plus qu'ils offriront ensuite à l'association au profit des enfants malades.

C'est une tradition qui se perpétue chaque année pour ces étudiants de deuxième année, à qui cette opération tient beaucoup à cœur : « En tant qu'étudiant en santé c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus touchés car on voit le quotidien des patients. On a envie de les aider d'autant plus » témoigne Lydie, en deuxième année de pharmacie.

Cela peut m'aider à comprendre les enfants si plus tard je dois être confronté à ça - Jean-Philippe, étudiant en médecine

Pour Jean-Philippe, cet engagement est essentiel pour son cursus de futur médecin : « C'est très important pour moi, car un médecin doit surtout connaitre son patient. Ça me permet d'aller à la rencontre de personnes différentes et cela peut m'aider à comprendre les enfants si plus tard je dois être confronté à ça, ainsi que leurs parents » explique-t-il.

Des clients enthousiastes

Les clients, eux, sont largement convaincus : « Ça donne envie justement. On aurait peut-être pas eu l'idée de l'acheter et l'amener à l'hôpital donc là au moins c'est fait directement sur place » témoigne Emilie, qui vient d'offrir un jeu de cartes.

Marie-Line, elle, fait un don directement à l'association, qui lui emballe ses achats : « Quand on a des enfants à l'hôpital, moi cela m'est arrivé, j'étais bien contente qu'il y ait des gens qui passent voir ma fille pour lui donner des livres. C'est important pour les enfants » explique cette cliente.

Le 18 décembre, les étudiants joueront une pièce de théâtre aux enfants présents à l'hôpital américain et leur distribueront tous les jouets récoltés. Ils espéraient en collecter une bonne centaine sur la journée, assez pour les près de 80 enfants qui en bénéficieront.