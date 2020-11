Une collecte de jouets dans les déchetteries du centre-Manche

"Laisse parler ton cœur" : c'est le nom de l'opération lancée chaque année à quelques semaines de noël par l'entreprise Ecosystem pour redonner vie aux jouets et aux jeux dont vos enfants ne se servent plus. Le principe : une grande collecte solidaire organisée lors de la Semaine européenne de réduction des déchets, du 21 novembre au 5 décembre. "Il faut que ce soit des jouets en bon état et complets : des jouets électriques, électroniques, en bois, des puzzles, déguisements, des jeux de société, etc.", explique Donatien Drilhon, l'initiateur de cette opération. Dans la Manche, cette collecte est organisée en collaboration avec le syndicat mixte du Point fort environnement.

Cette crise sanitaire a des conséquences sociales importantes et la solidarité est le geste barrière pour lutter contre la pauvreté - Donatien Drilhon

Les habitants de la Manche sont invités à se mobiliser en faveur des plus démunis, en venant déposer leurs jouets d’occasion dans les 4 points de collecte mis en place par Ecosystem et la collectivité. A savoir, les déchetteries de Villedieu-Les-Poêles, Saint-Martin-de-Bonfossé, Marigny et Périers. Des hottes sont mises en place : il s'agit de grandes caisses bleues décorées.

Pour venir déposer vos joujoux, c'est simple. En cette période de confinement, "il faut bien cocher la case "pour se rendre dans un service public" sur votre attestation dérogatoire de déplacement", explique Donatien Drilhon.

Jouets désinfectés

Tous les jouets collectés sont ensuite confiés à l’Association agnellaise Tri Tout Solidaire, pour leur donner une seconde vie. "Les jouets sont toujours nettoyés et désinfectés. On a des lingettes qu'on lave : _on a récupéré des grandes quantités de tissu_, on a découpé des carrés et on s'est fourni en alcool à plus de 70 degrés (conforme aux règles sanitaires)", confie Céline Gardie, chargée de sensibilisation chez Tri Tout solidaire. Pour les jouets complexes, ils sont isolés pour être remis dans le circuit. Tous ces jeux et jouets seront ensuite revendus aux familles dans le besoin à des prix modestes début décembre, soit à la boutique Tri Tout solidaire si elle est rouverte, soit en ligne sur le site de l'association.

L'an passé, 15 hottes ont été collectées dans la Manche soit 213 kilos de jouets récupérés. Il y a eu 1700 hottes au total en France, sur une vingtaine de départements.