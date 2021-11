Une collecte de jouets de Noël organisée à Château-Gontier-sur-Mayenne pour les enfants défavorisés

A l'initiative du Conseil Municipal des enfants de Château-Gontier sur Mayenne, une collecte de jouets est organisée dans les écoles de la ville à destination des associations caritatives et humanitaires. Les écoliers ont jusqu'au 7 décembre pour apporter les jouets dont ils ne servent plus et qui peuvent profiter à ceux qui n'en ont pas.

