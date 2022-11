Une collecte de jouets solidaire dans les écoles entre Beaucaire et Arles

Sud Rhône Environnement, syndicat de traitement des déchets, organise une collecte de jouets solidaire entre Beaucaire et Arles à l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, du 18 au 25 novembre. Lancée par l’éco-organisme ecosystem (en charge de la collecte et du recyclage des déchets électriques et électroniques) et déployée localement par Sud Rhône Environnement, la collecte se fait en partenariat avec la communauté Emmaüs Arles et l’unité locale de Beaucaire de la Croix-Rouge Française pour redistribuer aux familles les plus fragiles les jouets généreusement offerts par les habitants.

Au total, 15 points de collecte sont déployés dans les établissements scolaires du territoire de Sud Rhône Environnement.

Vous avez des jouets à offrir, mais pas d’enfant scolarisé dans les écoles partenaires ?Contactez Sud Rhône Environnement au 04.66.57.06.51 ou via contact@sudrhone.fr pour prendre rendez-vous et effectuer votre don dans leurs locaux.

À noter avant de faire votre don : tous les jouets fonctionnels sont acceptés, qu’ils soient électriques, électroniques, en bois, de construction, de société ou bien qu’il s’agisse de poupées, de peluches ou encore de puzzles. L’essentiel est qu’ils soient complets et qu’ils puissent être réutilisés.

Les points de collecte de l’édition 2022