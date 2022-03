Une collecte de matériel médical pour l'Ukraine organisée par les pompiers du Gard

Une collecte de matériel médical pour l'Ukraine lancée par les sapeurs-pompiers du Gard. Ils se disent solidaires et sensibles à la cause ukrainienne et fidèles aux valeurs de fraternité. Ils souhaitent donc soutenir les populations durement touchées actuellement. Les sapeurs-pompiers du Gard, présents sur l'ensemble du département, proposent aux entreprises, aux collectivités ainsi qu'aux simples citoyens de déposer leurs dons dans les casernes réparties dans l'ensemble du département (liste en fin d'article).

Attention, il s'agit d'une collecte de matériel médical exclusivement. En aucun cas des vêtements ou des produits de première nécessité ne seront collectés par les pompiers. Cette collecte s'ouvre le vendredi 4 mars et prendra fin samedi 12 mars au soir. Les demandes des pompiers sont très précises. Ils ont besoin de : bandages (toutes dimensions) ; compresses Brulstop ; grands pansements anti-brûlures ; pansements toutes dimensions ; pinces Mikulicz et Kocher ; systèmes de perfusion ; défibrillateurs ; oxymètres de pouls ; seringues 5, 10 et 20 ml ; garrots tourniquets ; aiguilles de décompression ; plâtres médicaux ; couvertures thermiques ; matériels pour bébés (nourriture non périssable - médicaments type Doliprane pour enfants seulement).