Nouvelle opération Sakados pour les sans abris dans l'Hérault

A partir du 1er décembre, plusieurs étudiants et salariés héraultais seront invités à remplir des sacs à dos de vêtements chauds, de trousses de toilettes, de livres et d'aliments festifs comme du foie gras ou du chocolat. Cette collecte est organisée par l'association SAKADO. Elle est principalement alimentée par leurs partenaires, composés d'établissement scolaires, d'entreprises et d'administrations, comme l'URSAF et la CAF. Ces sacs seront ainsi distribués aux 800 sans abris héraultais.

Cette année marquera la 16eme édition de cette initiative, qui a fait des petits depuis dans beaucoup d'autres villes de France.

"Il y a des gens qui ont pensé à eux, il y a des gens qui ont pensé à leurs besoins"

"C'est important pour les SDF parce que pendant l'hiver, il fait froid. En plus, il y a la fête partout dans les villes, à Montpellier en particulier, Ils se sentent donc encore plus exclus parce qu'il n'y participe pas. Et SAKADO leur permet de se dire qu'il y a des gens qui ont pensé à eux, il y a des gens qui ont pensé à leurs besoins; à tous leurs besoins. Ils ne sont pas exclus de la fête. Et ils ont un sac cadeau avec à l'intérieur, quatre familles d'objets. En bas du sac il y a un kit chaleur. Par dessus un kit hygiène. Par dessus encore, il y a un kit festif et tout en haut, il y a un kit culture communication. Tout ça dans un sac à dos de 40 45 litres." explique Pascal Parrot, co-fondateur de l'association.

Pascal Parrot, co-fondateur de l'association SAKADO. Copier

L'association a besoin d'une camionnette entre le 14 décembre et le 14 janvier (pas forcément en continue) pour acheminer les sacs collectés. Elle fait donc appel à vous.