Une collecte de sang place de Jaude pour répondre à l'urgence pendant l'été

L'établissement français du sang a organisé ce mercredi une grande collecte de sang place de Jaude à Clermont-Ferrand. Il manque 20.000 poches de sang en France pour passer l'été sereinement.

L'Etablissement français du sang a lancé un appel urgent à se "mobiliser massivement" pour donner son sang et assurer les besoins des malades. Appel entendu à Clermont-Ferrand. De nombreux donneurs sont venus participer à la collecte inédite organisée place de Jaude ce mercredi de 10 heures à 18 heures 30. Sous une grande tente blanche, bénévoles et membres de l'EFS accueillent les donneurs déjà nombreux dès l'ouverture.

Des donneurs prévenus par texto et par les spots de l'EFS

Olivia est arrivée dès 10 heures juste après être allée voir les résultats du baccalauréat. La jeune femme a le sourire, elle a eu son bac mais elle avait prévu quoi qu'il arrive d'aller donner son sang après. Olivia a déjà fait un don il y a trois mois dans son lycée et elle a été prévenue des besoins par textos car elle est enregistrée en tant que donneur. La plupart des donneurs présents sont des donneurs réguliers, ils ont reçu des mails et des SMS pour leur demander de venir rapidement donner leur sang.

Mais sous la tente blanche, il y a aussi des tout nouveaux donneurs comme Elisabeth. Cette Clermontoise fait son premier don à 58 ans. Jusque-là elle appréhendait l'aiguille et la piqûre mais tout s'est très bien passé : "Même pas mal" raconte Elisabeth après avoir donné son sang. Elle s'est décidée à venir après avoir entendu l'appel à la mobilisation de l'Etablissement français du sang.

Entre deux et trois collectes sont organisées chaque jour en Auvergne durant l'été © Radio France - Charlotte Jousserand

1.400 dons de sang nécessaires chaque jour en Auvergne-Rhônes Alpes

L'EFS a besoin de 10.000 dons chaque jour en France. Pour la région Auvergne-Rhône Alpes c'est 1.400 dons nécessaires chaque jour. Or au mois de juin, les stocks se sont effondrés selon Pascal Le Moal, cadre de santé à l'EFS : "On a eu un mois de juin très dur, on a eu beaucoup de mal à faire venir les donneurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous manque 20.000 poches de sang en France pour pouvoir aborder l'été sereinement". C'est ce qui explique cette collecte place de Jaude pour inciter les donneurs à venir.

Le profil des donneurs a changé selon Pascal Le Moal : "Ce qui a changé c'est qu'avant il y avait beaucoup de donneurs militants, c'est-à-dire des donneurs de père en fils ou de mère en fille, maintenant comme les gens sont très très sollicités il faut aller les chercher. Ils sont disponibles mais il faut aller les chercher". En Auvergne, entre deux et trois collectes sont organisées chaque jour pendant l'été. La liste des points de collecte est sur ce site internet : dondesang.efs.santé.fr. L'établissement français du sang continu à diffuser ses spots sur différents médias jusqu'au 12 juillet prochain.