Une collecte de sangs rares organisée pour la première fois à Toulouse

L'EFS organise les 19 et 20 novembre deux collectes spécifiques à Toulouse de sangs rares. Les donneurs d’origine africaine et antillaise, plus susceptibles d’avoir un sang rare en France, sont particulièrement concernés.

Les personnes originaires ou ayant des ancêtres originaires du continent africain, de l’océan Indien et des Caraïbes ont plus de chances de présenter un groupe sanguin particulièrement recherché pour la transfusion dans notre pays.

Cette semaine, l’Établissement français du sang organise pour la première fois une semaine de sensibilisation aux sangs rares, celui des communautés antillaises, africaines ou océaniennes. À Toulouse, une collecte spécifique est organisée ce vendredi 19 et ce samedi 20 novembre à la Maison du don, près de la place Wilson.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Origines africaines, caribéennes ou océaniennes

Il ne s'agit pas de groupes sanguins ou de rhésus qui diffèreraient, mais d'une question de diversité des groupes sanguins liés à nos patrimoines génétiques. Ainsi, en France, 250 groupes sanguins rares sont répertoriés et 700.000 personnes sont porteuses d’un sang rare. Les personnes originaires ou ayant des ancêtres originaires du continent africain, de l’océan Indien et des Caraïbes ont plus de chances de présenter un groupe sanguin particulièrement recherché pour la transfusion en France. Pour soigner efficacement certaines maladies comme par exemple la drépanocytose qui frappe davantage les personnes noires, il est important que la diversité des donneurs reflète celle des patients.

À Toulouse, l’association SOS Globi Occitanie, une association d’aide aux malades de drépanocytose et de bêta-thalassémie s’associe à cette campagne pour mobiliser les communautés africaines et caribéennes et les inciter à venir donner leur sang. Une opération spéciale est ainsi organisée à la Maison du don du centre-ville au 7 rue Lapeyrouse, ce vendredi 19 novembre de 10h à 19h, et ce samedi 20 novembre de 10h à 17h. Il est conseillé de prendre rendez-vous.