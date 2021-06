Une collecte des Restos du cœur à Auxerre avec les jeunes du Service National Universel

Les volontaires du Service National Universel ont participé jeudi à une collecte des restos du cœur à Auxerre. Ils sont accueillis au lycée La Brosse à Venoy depuis le début de la semaine pour un séjour de cohésion de 15 jours .

L'objectif de ce Service National Universel, c'est de leur donner envie de s'engager pour aider les autres et leur permettre de mieux s'insérer dans leur future vie sociale et professionnelle.

Une dizaine de ces jeunes âgés de 15 ans sont donc allés au devant des clients du magasin pour cette collecte improvisée.

Ceux qui voulaient bien arrêter leur charriot , ont eu droit à ces quelques mots de la part des volontaires . "Bonjour, nous faisons une collecte exceptionnelle pour les restos du cœur dans le cadre du nouveau service militaire."

"On aide les gens qui sont dans le besoin et ça fait plaisir": Daphnée, 15 ans

Le tout avec un grand sourire de la part de Daphnée. Avec cette collecte, elle a vraiment le sentiment de faire quelque chose d'utile. "On se dit qu'on aide les gens qui sont dans le besoin et ça nous fait plaisir. "

Aider les autres , apprendre à s'engager dans différents domaines , c'est l'objectif de ce Service National Universel. Et Judicaël, comme Daphnée est particulièrement à l'aise pour cette collecte des Restos du cœur. "J'aime bien parler et j'aime bien les relations sociales. Donc franchement, je trouve ça très simple. Et comme j'aimerai bien être policier, ça m'aide à aborder les gens plus facilement. C'est une expérience qui servira."

"Je voulais avoir une expérience du levée du drapeau, de la Marseillaise" : Judicaël, 15 ans

Judicaël qui a aussi envisagé d'être un jour militaire profite pleinement de l'expérience de la vie de groupe au lycée Labrosse de Venoy. "Je voulais avoir une expérience, levée du drapeau, Marseillaise. Avoir une idée de la vie en groupe. C'est un séjour de cohésion. On est tous ensemble, on s'amuse, on fait du sport. C'est un bon moment."

80 jeunes poursuivent leur séjour de cohésion dans l'Yonne jusqu'au 2 juillet.

70 jeunes Icaunais effectuent également leur Service National Universel dans un des départements de la Région .

18 000 jeunes volontaires sont concernés en France par le SNU.