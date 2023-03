Une collecte généreuse pour les Restos du Coeur dans la Marne

Du vendredi 3 au dimanche 5 mars 2023, les bénévoles des Restos du Cœur étaient dans les grandes et petites surfaces du département pour recueillir les denrées généreusement achetées par les Marnais. Dans près de 70 magasins, les Restos étaient présents.

9 000 cartons à trier et peser

Ce lundi, le président de Restos du Cœur de la Marne, Yves Fouquet, nous indique que les chiffres sont en hausse. Sur le département, plus de 90 tonnes sont comptabilisés et ça pourrait monter jusqu'à 92 tonnes. Les chiffres sont encore à affiner d'ici à la fin de semaine. Quoi qu'il en soit, c'est plus que la récolte de l'hiver dernier où 87 tonnes avaient été collectées.

Au total, 9 000 cartons sont triés et pesés par les bénévoles des Restos dans la Marne © Radio France - Julien Frenoy

A noter, des donations importantes sur les produits d'hygiène et à destination des bébés. Ce qui marque aussi la hausse des bébés dans les dix centres marnais. 63% en plus cet hiver par rapport à l'hiver dernier. Les 0-18 mois étaient 177 l'an dernier et 289 cette année à être passés au moins une fois dans l'un des dix centres du département.