Périgueux : une collecte pour le Noël des personnes à la rue

Pour leur troisième Noël au soutien des personnes de la rue, les Maraudeuses périgourdines lancent une collecte sur Leetchi.com. Objectif : améliorer les 35 paniers-repas qui seront distribués le samedi 23 décembre, et ajouter un petit cadeau pour les mendiants du centre-ville de Périgueux

Tous les samedis, une demi-douzaine de "maraudeuses" vont offrir un café, un sandwich, et parfois un pull ou une paire de chaussettes, aux personnes qui vivent dans la rue à Périgueux.

Pour Noël, ces bénévoles veulent faire davantage, et lancent une collecte sur Leetchi.com. Les 400 euros espérés permettront notamment de payer les matières premières du traiteur qui cuisinera bénévolement.

La cagnotte Leetchi nous permet d'acheter les produits du repas" - Rachel Gourdin, maraudeuse

"L'an dernier, la rôtisserie gourmande nous avait cuisiné un peu de saumon et du poulet aux langoustines, mais nous avons besoin d'argent pour acheter les produits, et parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à la rue : une trentaine au moins," raconte Rachel Gourdin, l'un des fondatrices des "Maraudeuses périgourdines".

Rachel Gourdin l'une des maraudeuses périgourdines Copier

Les maraudeuses devraient accompagner chaque panier-repas d'un petit cadeau : une radio, une paire de gant, un rasoir ou une surprise, pour des personnes souvent isolées à Noël.