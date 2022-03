Une collecte pour les Restos du cœur au magasin Cultura de Nîmes

Le concert des Enfoirés, c'était ce vendredi soir sur France Bleu et TF1. La vente du CD et du DVD, c'est une partie non négligeable des rentrées financières des Restos du cœur. Le magasin Cultura de Nîmes profite de la sortie de ce CD et de ce DVD ce samedi pour organiser toute la journée, une collecte de denrées alimentaires non périssables ce samedi. Le magasin est situé dans la zone de Carré Sud à Nîmes. Il est ouvert jusqu'à 20h.

Près de 15.000 personnes aidées dans le Gard

Jusqu'à dimanche, ce sont près de 600 bénévoles des Restos qui sont mobilisés dans les grandes surfaces du Gard pour collecter denrées non périssables et produits d'hygiène. L'an dernier, dans le département, près de 15.000 personnes en ont bénéficié. La demande devrait être plus importante cette année en raison de l'arrivée des réfugiés ukrainiens. La précarité a également augmenté depuis la crise sanitaire.