Une collecte pour offrir à un pompier tourangeau tétraplégique un fauteuil roulant adapté au sport de haut niveau

Un élan de solidarité s'organise, en Touraine, pour aider un pompier tourangeau tétraplégique. A 31 ans, Romain Guérineau a besoin d'un fauteuil roulant pour faire de l'athétisme de haut niveau. Une collecte est lancée, avec en ligne de mire les Jeux Paralympiques de 2020.

Permettre à un jeune pompier tourangeau tétraplégique de s'offrir un fauteuil roulant qui lui permette de faire du sport de haut niveau. C'est l'objectif d'une collecte de fonds lancée depuis quelques jours sur Internet.

Romain Guérineau travaille au centre d'appel des pompiers, à Tours. Depuis un accident de ski, en 2012, il est tétraplégique, mais la passion du sport ne l'a jamais quitté. Cet homme de 31 ans, papa d'une petite fille de 4 ans, a débuté l'athlétisme comme un loisir, en 2016. Il s'est lancé dans la compétition début 2017, et il est presque immédiatement devenu champion de France de lancer de massue en salle.

Il veut maintenant s'aligner sur 100, 200 et 400 mêtres, mais cette fois, c'est son matériel qui montre ses limites : le fauteuil roulant que lui prête le comité handisport d'Indre-et-Loire n'est pas le plus adapté pour un tétraplégique : la posture n'est pas idéale, les roues non plus.

"A l'heure actuelle j'ai un fauteuil prêté par le Comité Handisports d'Indre-et-Loire, mais c'est un fauteuil standard. J'aurais vraiment besoin d'avoir un fauteuil spécifique à mon handicap : j'ai besoin, par rapport à ma petite taille, d'être plus enfoncé dans le fauteuil, d'avoir les pieds positionnés différemment, d'avoir des roues spécifiques pour la tétraplégie. Le fauteuil coûte 8.500 euros, et il n'y a pas d'aide financière prévue quand c'est une personne seule qui l'achète, et pas un club" Romain Guérineau

"Le rêve de Romain", c'est d'aller aux jeux paralympiques de Tokyo, en 2020

L'association "le rêve de Romain" a donc été créée pour recueillir des fonds. L'entraineur de Romain au club "le Réveil Sportif" de St-Cyr-sur-Loire se dit convaincu que le jeune homme a l'énergie, la motivation et le talent pour briller au niveau national, voire international. Il n'est pas le seul à croire en Romain : Marie travaille avec lui, chez les pompiers d'Indre-et-Loire. Elle a été une des premières à se mobiliser, en faisant un don et en cherchant des sponsors

"Romain, c'est une personne pleine de courage, qui force l'espoir et le respect. Le sport, c'est son nouveau moteur, ce n'est pas le seul, il y a aussi sa fille, mais ça lui permet d'accomplir un rêve et de montrer à tout le monde que "oui, je suis en fauteuil roulant, mais je reste un être humain comme les autres". Marie, une collègue de travail

Et si tout se passe selon le rêve de Romain, ce nouveau fauteuil, une fois acheté, pourrait l'emmener jusqu'aux jeux paralympiques de Tokyo, en 2020