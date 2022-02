Une incroyable collection de 1 000 fanzines dessinée par un enfant rendue publique à Orléans

Il y a un peu plus d'un an, sur le marché aux puces d'Orléans, un passionné de bande dessinée découvre par hasard une collection de 1 000 fascicules originaux, dessinés à la plume par un enfant d'Orléans entre 1946 et 1960. Originaire d’Orléans, le jeune Norbert Moutier y rejoue, numéro après numéro les aventures de ses héros favoris, issus de l’édition pour la jeunesse de l’après-guerre avec le soutien indéfectible de sa mère, Simone. Cette collection s'avère être de grande valeur, au moins symbolique. D’autant plus inestimable lorsque l’on sait que Norbert Moutier est finalement devenu éditeur, libraire, auteur de fanzines cultes et cinéaste de série Z.

Une collection découverte par hasard à Orléans en 2021

C'est Xavier Girard qui a trouvé les exemplaires sur le marché aux puces d'Orléans. Pour lui, cette collection est un trésor inestimable de par son histoire. "C'est une production de 1 000 bandes dessinées avec 14 000 pages d'un enfant dans les années 50. Le système de typographie, de couleurs est assez incroyable et il y a une constance dans le projet !" En effet, le jeune homme fait les choses bien à l'époque, dignes d'un professionnel. Les séries sont classées, numérotées puis archivées par l'enfant.

L'ESAD d'Orléans organisée une journée pour rendre publique la collection pour la première fois © Radio France - Julien Frenoy

Une histoire unique

Ce qui fait l'histoire de ces productions, c'est aussi son parcours explique Xavier Girard. "Toute cette production a été stockée dans un grenier et est réapparue sur le marché aux puces d'Orléans fin 2020. Donc non seulement la production est extraordinaire, mais l'histoire aussi. Celle d'un orléanais, qui a grandi à Orléans, qui a vécu une partie de sa vie à Paris, qui est revenu à la fin de sa vie à Orléans et qui a enfoui dans un grenier un trésor disparu et inconnu de tous, y compris de sa famille et ses amis."

Basile Jesset, étudiant à l'ESAD d'Orléans, il travaille sur les bases de données des fascicules et Xavier Girard © Radio France - Julien Frenoy

Xavier Girard est coordinateur de la Classe préparatoire aux métiers de la création et des ateliers de pratiques amateurs. Il travaille avec les étudiants de l'École Supérieure d'Art et de Design d'Orléans sur une exposition pour le grand public. Son rêve serait de voir un jour les fanzines du jeune Norbert Moutier être exposés à New York. D'ici là, d'autres expositions en France sont prévues (les BD du jeune Norbert Moutier étaient visibles par le grand public uniquement mercredi dernier à Orléans, à 'Hôtel Dupanloup dans le cadre d'une journée d'études), une façon de rendre hommage à Norbert Moutier, également connu sous le pseudonyme de N.G. Mount, décédé en 2020 à Orléans à l'âge de 78 ans.