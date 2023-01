Une collection de livres anciens et rares mis aux enchères à Tours

Les amoureux des livres se sont donnés rendez-vous à Tours. Une vente aux enchères exceptionnelle s'est tenue à l'Hôtel de l'Univers, boulevard Heurteloup, ce samedi 14 janvier. Un collectionneur, originaire de Vierzon dans le Cher, s'est débarrassé de 183 livres anciens, datant du 17e et 18e siècle.

Des manuscrits, des encyclopédies, des fables et des contes d'auteurs célèbres étaient mis en vente, notamment de La Fontaine, Molière, Racine ou encore Olympe Gouges. Les oeuvres rares aux reliures d'origine ont attiré une vingtaine de spectateurs.

La collection comprenait des éditions de Molière datant du 17e siècle © Radio France - Justine Claux

Des éditions rares du 17e siècle

L'ouvrage "Les Provinciales" de Blaise Pascal a ouvert la vente aux enchères : mise à prix 200 euros. Dans le public, des curieux, des collectionneurs, des bibliothécaires et même, des comédiens ont tenté de surenchérir. Pierre, un Tourangeau, a fini par acquérir une pièce de Molière. Une édition datant de la fin du 17e siècle pour 350 euros. "J'ai acheté une édition de George Dandin, c'est une pièce que j'aime beaucoup et que j'ai joué à l'école, alors j'ai décidé de me faire un petit cadeau à moi-même", raconte le jeune homme.

De 200 à plus de 10.000 euros

En moyenne, les ouvrages s'adjugent de 200 à plus de 10.000 euros. Les enchères peuvent grimper très rapidement, surtout quand il s'agit d'éditions très anciennes. Un manuscrit du 17e siècle, "Histoire amoureuse des Gaules" de Roger de Bussy-Rabutin, a rapidement trouvé preneur. Le Centre des monuments nationaux s'est offert l'oeuvre pour 1.400 euros. "Nous souhaitions l'acquérir parce que c'est version rare du texte, explique Clotilde Roy, responsable des acquisitions pour l'institut. C'est l'un des premiers romans amoureux de ce type, bien avant La Fontaine".

Les ouvrages s'adjugent parfois à plus de 10.000 euros © Radio France - Justine Claux

Des livres parfaitement conservés

La grande majorité des livres sont également très bien conservés. "C'est un collection exceptionnelle, les livres sont dans un magnifique état de conservation, si bien pour le papier que pour les reliures qui ont été réalisées dans les règles de l'art", insiste Aymeric Rouillac, commissaire-priseur.

La vente aux enchères qui s'est tenue ce samedi ne proposait qu'une partie de la bibliothèque du collectionneur vierzonnais. Des centaines de livres sont encore à vendre. Une prochaine vente aux enchères doit être organisée d'ici la fin de l'année à l'Hôtel l'Univers de Tours.