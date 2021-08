Une collection de vêtements bio pour une jeune Charentaise

Devant l'urgence climatique, des créateurs de mode s'orientent vers une production plus vertueuse. C'est le cas de Elina Aline, une jeune Charentaise de 25 ans, qui vient de créer sa marque "Arlette", qui allie mode et écologie. Tous les tissus utilisés sont des matières naturelles et bio : du lin, de la gaze de coton, et de la viscose qui est une fibre chimique artificielle et soyeuse d'origine végétale. Les vêtements sont dessinés par une styliste et fabriqués dans un atelier parisien.

Elina Aline est installée à Nercillac, entre Jarnac et Cognac en Charente © Radio France - Pierre MARSAT

Avant de se consacrer à sa propre ligne de vêtements, sous la marque "Arlette", Elina Aline était assistante juridique dans un cabinet d'avocats bordelais. En Juillet 2020, elle a décidé de quitter son emploi pour se consacrer pleinement à sa collection. Mais la crise sanitaire est passée par là, et la collection de printemps a pris du retard : elle n'est sortie qu'en Juin 2021. A l'avenir, elle prévoit de présenter des collections de vêtements pour les hommes et pour les enfants. Un site Internet a été créé : arlette-officiel.fr