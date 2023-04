Une collectivité achète la partie Ouest de la maison des canadiens à Bernières-sur-Mer

C'est avec la volonté d'en faire "un lieu d'accueil touristique mémoriel" que la communauté de communes Cœur de Nacre vient d'acquérir la partie Ouest de la première maison libérée par la mer de Bernières-sur-Mer le 6 juin 1944. Une bâtisse construite en 1928 et divisée en deux parties jumelles, la partie Est baptisée "la maison des canadiens" et propriété de la famille Hoffer et la partie Ouest donc que l'intercommunalité vient d'acheter.

Cette maison était le point de repère des soldats canadiens lors du débarquement

"La maison des canadiens" , la partie Est de cette villa à colombages n'est d'abord qu'une maison de vacances acquise en 1936 par la famille Hoffer, originaire du Havre. Mais le passage répété de nombreux canadiens qui n'hésitent pas à la photographier intrigue ! Lors du 40e anniversaire, Nicole Hoffer va finalement poser la question à ces curieux qui s'avèrent être des vétérans et qui vont lui révéler l'importance que cette maison a pour eux. Le 6 juin, c'est leur point de repère. "Quand vous l'apercevrez depuis le large, préparez vous" leur avait-on dit au moment d'embarquer depuis l'Angleterre. Cette maison c'est leur première image de la France, leur premier champ de bataille aussi.

L'ouverture de la partie Est de la maison est un "élan du cœur"

La famille Hoffer ouvre alors ses portes, c'était "un élan du cœur" raconte Nicole Hoffer qui ne l'a depuis jamais regretté. Les visites s'enchainent, les rencontres et les moments inoubliables aussi. Sur le canapé du salon les souvenirs refont surface, les vétérans "se mettaient à raconter comme si un film se remettait en route et ils revivaient ces terribles moments". Ces anciens combattant y sèment aussi leurs objets, pour raconter leur histoire. Il y a des uniformes, les bouées utilisées le jour J, des billets aussi donnés par un sniper allemand au soldat Mac Enricks, pour acheter sa vie.

Symbole du débarquement à Bernières sur mer, la partie Est de cette maison est aujourd'hui devenue un lieu de mémoire incontournable pour les familles canadiennes qui viennent se recueillir à Juno Beach.