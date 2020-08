Une colocation pour personnes âgées à Bonnétable

L'association 7BelleFamille propose à des personnes âgées de rejoindre une colocation de seniors, à Bonnétable. Il y a six chambres de disponibles.

Les colocations en sont pas forcément réservées aux jeunes étudiants fêtards ! L'association 7BelleFamille propose six chambres en colocation dans une grand maison à Bonnétable. Les conditions pour pouvoir y habiter ?

"Être à la retraite, autonome et vivre seul", commence Eve Chalopin, la présidente de l'association.

Rompre l'isolement

Pour elle, ce mode de vie permet de rompre l'isolement des personnes âgées vivant seules, et de repousser le départ en maison de retraite.

"C'est un nouveau chaînon entre le fait de vivre chez soi et d'aller en EHPAD", explique Eve Chalopin pour qui "il y a un manquement dans les maillons du vieillissement"

Les habitants pourront profiter d'un jardin et d'une terrasse. © Radio France - Elie Abergel

Tout le monde n'a pas les moyens de payer une maison de retraite, et surtout ce mode de vie doit permettre aux personnes âgées d'avoir une vie plus active et dynamique. "Le fait de vivre ensemble, c'est un entre-deux, un nouveau mode de vie", glisse Eve Chalopin.

Vieillissement accéléré

Se retrouver seul, ce n'est pas forcément évident, continue Eve Chalopin, "physiquement, c'est dur, et psychologiquement également". Certains seniors peuvent déprimer et se laisser aller, sans le soutien de la famille, et sans interactions quotidiennes.

La maison de Bonnétable est actuellement encore en travaux. L'association 7BelleFamille espère y accueillir de premiers habitants début 2021.

Le prix du loyer des chambres, incluant les charges, et des prestations de conciergerie ainsi que d'intendance va de 450 euros par mois pour la plus petite à 760 euros.