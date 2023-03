Une comédie musicale en faveur des plus démunis à Béziers

France Gall chantait en 1964 "Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école ?". Soixante ans plus tard, elle aurait pu fredonner "qui a eu cette idée folle de monter sur scène à Béziers ?" pour récolter des fonds en faveur des sans-abris. Cette idée, farfelue et originale, a été lancée par Sosso.

Sosso est le surnom de Soazic Maréchaux, la présidente des Maraudes34 . C’est elle qui est à l’origine de la création de cette association il y a cinq ans. Depuis, les bénévoles se démènent pour venir en en aide aux personnes en situation précaire et aux sans-abris dans le Biterrois. Sa présidente ne manque pas d'inspiration pour trouver des fonds. Et son équipe n'a pas hésité un seul instant lorsque cette dernière évoque l'idée de créer cette comédie musicale.

Ce spectacle, joué le 19 mars (17h) au Zinga Zanga et intitulé Destinée, est inspiré d’une histoire vraie : celle de l’association et les raisons qui ont poussé sa présidente à soutenir les plus démunis.

L’objectif est évidement de récolter des fonds

Soazic Maréchaux n'a pas hésité à entraîner avec elle, la quarantaine de bénévoles qui l'accompagnent, dont certains depuis la création de l’association. Depuis septembre, ils répètent trois fois par semaine pour donner le meilleur d’eux-mêmes avec pour l'objectif de faire découvrir l'association, mais surtout, de récupérer des fonds afin de subvenir aux besoins de l'association

Chacun s'est appliqué à sa manière : le chant, la danse, le théâtre, le maquillage, la logistique. Chacun a son rôle, voire plusieurs. Une organisation digne de professionnels pour que le spectacle soit une réussite. Pour la toute première fois, l'ensemble des artistes s'est retrouvé au Zinga Zanga.

Les bénévoles des Maraudes 34 montent sur la scène du Zinga Zanga à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

25.000 repas distribués chaque année par les Maraudes

L'association Maraudes34 accompagne et soutient les personnes dans le besoin avec la distribution de repas chauds. Elle apporte une aide dans les démarches administratives et distribue par ailleurs des repas du mardi au dimanche.

Vous pouvez dès à présent prendre vos billets pour le spectacle Destinée auprès de l’office de tourisme de Béziers (04.99.41.36.36) et de l’association Les Maraudes34 (06.61.94.03.67). Les entrées sont au prix de 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les moins de 13 ans et gratuites pour les moins de 4 ans. L'intégralité de la recette du spectacle sera reversée à l'association afin de lui permettre de continuer son combat au quotidien. Alors si vous souhaitez apporter votre soutien, n'hésitez pas à assister à cette comédie musicale. L'implication des bénévoles et sa présidente méritent tous vos encouragements.