Une comédie musicale pour lutter contre le harcèlement

Avignon, France

En scène ! Les élèves du collège Anselme Mathieu d'Avignon monteront sur scène les 23 et 24 mai pour présenter leur création, une comédie musicale sur le thème de la lutte contre le harcèlement. 46 élèves et 13 enseignants et personnels du collège se sont lancés dans l'aventure, épaulés par plusieurs professionnels du spectacle. Le spectacle alliera le chant, le théâtre et les arts du cirque. Il s'inscrit dans une démarche de sensibilisation et de lutte contre toutes les formes de harcèlement. La démarche pédagogique et artistique vise "un public d'élèves très défavorisés. Très peu de nos élèves ont accès aux activités artistiques et culturelles en dehors du collège" explique l'une des responsables du projet. Les enseignants ont profité de la venue au collège de Frédéric Potier -délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti LGBT- pour lui présenter le projet et regretter les difficultés rencontrées pour financer de tels projets (un budget de 14.000 euros.) Frédéric Potier en a pris bonne note avant de participer à un échange avec élèves sur le thème du harcèlement.

