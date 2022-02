Une commissaire-priseur de l'émission "Affaire conclue" expertise gratuitement vos objets à Périgueux

A Périgueux, Énora Alix, commissaire-priseur de l'émission "Affaire conclue" diffusée sur France 2, expertise gratuitement pendant deux jours, jeudi 24 et vendredi 25 février vos objets. Face au succès rencontré, deux nouvelles journées d'estimations sont programmées les 30 et 31 mars.

Vous avez dans votre grenier de vieux objets de valeur? Pourquoi ne pas les faire estimer gratuitement par une spécialiste. Jeudi 24 et vendredi 25 février, Énora Alix commissaire-priseur dans l'émission "Affaire conclue" diffusée sur France 2 procède avec son complice Fabien Robaldo, expert en objet d'art et de collections à des estimations gratuites, uniquement sur rendez-vous, dans une maison cossue du centre-ville de Périgueux.

107 rendez-vous en deux jours

Et l'initiative séduit. En deux jours, le tandem a programmé pas moins de 107 rendez-vous ! Venue spécialement de Ménesplet, Marie-Claire, une fan de l'émission, sort d'un sac, un vieux saxophone acheté sur un vide-greniers, et un petit encrier qui visiblement a beaucoup souffert. "Il n'est pas complet, et il a été restauré de façon artisanale" décrit Énora Alix, avant de constater que l'objet a été réparé avec de la colle pour baignoire. Malgré cela, il sera proposé lors d'une vente aux enchères en région parisienne avec une mise à prix de quatre-vingts, voire cent euros.

"On rencontre de tout explique l'experte, c'est toujours comme ça. Même quand vous allez au musée du Louvre, il n'y a pas que des objets de valeur. Une petite lampe à huile gallo-romaine vaut aujourd'hui 500 euros et présente quand-même un intérêt historique. Il y a donc dans les musées des objets pas très chers, mais intéressants d'un point de vue de l'Histoire, de l'art et des objets très, très chers. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais être plus sélectif ici qu'au Louvre! Non, moi, vraiment, j'ai envie de vous rencontrer, de vous renseigner.

L'émission a changé l'image du commissaire-priseur

Mise en lumière par l'émission "Affaire conclue" présentée par Sophie Davant, Énora Alis estime que cette exposition médiatique n'a pas changé le fond de son métier. "Mon métier, est toujours le même explique-t-elle. J'estime des objets d'art. Une fois qu'on me le confie, je le vends à Drouot et mon objectif est de le vendre le plus cher possible. Ce qui a changé - et c'est pour ça que je suis contente de faire partie de cette émission - c'est qu'avant, on imaginait que le commissaire-priseur était un vieux monsieur complètement inaccessible. Maintenant, on sait que le commissaire-priseur, ça peut être une femme, un homme plus jeune et quelqu'un d'accessible. Donc vraiment, si vous avez des questions sur un objet d'art, si vous avez envie de le vendre, vous pouvez facilement rencontrer un commissaire-priseur".

Face au succès de ces journées, deux nouvelles dates ont été fixées, les 30 et 31 mars. Comme pour les précédentes, ils est nécessaire de prendre rendez-vous au 06.43.71.82.45, ou par courriel à frobaldo@millon.com.